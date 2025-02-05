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АНАЛІТИКА

Westinghouse забезпечить паливом енергоблоки ХАЕС-3,4 з болгарськими реакторами ВВЕР-1000 - «Енергоатом»

 

Американська Westinghouse офіційно підтвердила, що болгарські реактори ВВЕР-1000 з АЕС Belene, які планується встановити на енергоблоках №3 та №4 Хмельницької АЕС, зможуть працювати на американському паливі.

Як повідомило АТ "НАЕК "Енергоатом" у середу, про це запевнив керуючий директор Westinghouse Electric Sweden Азіз Даг в офіційному листі до НАЕК.

"Westinghouse підтверджує можливість вчасно надати сумісну конструкцію ТВЗ (тепловидільна збірка - ІФ-У) для перших та наступних циклів ХАЕС-3, ХАЕС-4 на базі реактора V-466В", - йдеться у листі.

Також, як наголосив Азіз Даг, з огляду на часові графіки реалізації проєкту ядерного палива його компанія рекомендує розпочати обговорення технічних деталей та визначити обсяг робіт з експертизи і реалізації проєкту палива вже найближчим часом.

Окрім того, як зазначили у НАЕК, у звіті з аналізу безпеки, наданого фахівцями, йдеться про те, що активна зона реактора ВВЕР-1000 V-466В складається з 163 тепловидільних збірок ТВ3-А. Саме такий тип ТВ3-А тривалий час використовується у складі активних зон реакторів ВВЕР-1000, що успішно експлуатуються в Україні.

"Таким чином компанія Westinghouse розвінчала маніпулятивні заяви псевдоекспертів про неможливість використання американського палива на реакторах болгарської АЕС Belene, які Україна планує придбати у Софії", - наголосили у "Енергоатомі".

Як повідомлялося, комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП підтримав законопроєкт про надання дозволу НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії обладнання, необхідне для будівництва блоків №3 і 4 Хмельницької АЕС.

Відповідне рішення енергокомітет ухвалив шляхом внесення поправок до ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392 від 2 липня 2024 року на своєму засіданні 16 січня.

"Енергоатом" планує добудувати на ХАЕС енергоблоки №3 і №4 з реакторами радянської технології ВВЕР-1000, а також реалізувати в майбутньому проєкти спорудження енергоблоків №5 і №6 з реакторами американської Westinghouse.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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