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Переможець спецаукціонів Укренерго запустив першу енергоустановку балансувальної генерації
09:43 04.02.2025 |
Перша приватна компанія-учасник спецаукціонів Укренерго з довгострокового придбання допоміжних послуг запустила об'єкт балансувальної генерації. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Ідеться про установку зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю 20 МВт, яку запустила група компаній ОККО.
Введення в експлуатацію енергоустановки відбулося за пів року до дедлайну, уточнюють в Укренерго.
ОККО була учасницею першого спецаукціону, який проводився у серпні 2024 року. За його результатами, переможці прогарантували будівництво 99 МВт нових потужностей для надання допоміжних послуг резервів підтримки частоти (РПЧ) терміном на п'ять років.
"Установки зберігання енергії - відносно новий елемент в українській енергосистемі... Головний висновок сьогодні - це свідчення ефективності наших спецаукціонів. Те, що новий енергооб'єкт було збудовано та введено в експлуатацію менш ніж за пів року, свідчить про успішність співпраці з інвесторами", - прокоментував в. о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.
Загалом у 2024 році Укренерго провело три спецаукціони з довгострокового придбання допоміжних послуг. Завдяки цьому було гарантовано будівництво понад 400 МВт нових генерувальних потужностей, більшість з яких повинні запрацювати з жовтня поточного року.
Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року передбачає, що в Україні до кінця десятиліття має з'явитися до 660 МВт установок зберігання енергії та до 900 МВт високоманевреної генерації.
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