Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Переможець спецаукціонів Укренерго запустив першу енергоустановку балансувальної генерації

 

Перша приватна компанія-учасник спецаукціонів Укренерго з довгострокового придбання допоміжних послуг запустила об'єкт балансувальної генерації. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Ідеться про установку зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю 20 МВт, яку запустила група компаній ОККО.

Введення в експлуатацію енергоустановки відбулося за пів року до дедлайну, уточнюють в Укренерго.

ОККО була учасницею першого спецаукціону, який проводився у серпні 2024 року. За його результатами, переможці прогарантували будівництво 99 МВт нових потужностей для надання допоміжних послуг резервів підтримки частоти (РПЧ) терміном на п'ять років.

"Установки зберігання енергії - відносно новий елемент в українській енергосистемі... Головний висновок сьогодні - це свідчення ефективності наших спецаукціонів. Те, що новий енергооб'єкт було збудовано та введено в експлуатацію менш ніж за пів року, свідчить про успішність співпраці з інвесторами", - прокоментував в. о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.

Загалом у 2024 році Укренерго провело три спецаукціони з довгострокового придбання допоміжних послуг. Завдяки цьому було гарантовано будівництво понад 400 МВт нових генерувальних потужностей, більшість з яких повинні запрацювати з жовтня поточного року.

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року передбачає, що в Україні до кінця десятиліття має з'явитися до 660 МВт установок зберігання енергії та до 900 МВт високоманевреної генерації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7908
  0,0645
 0,15
EUR
 1
 42,8627
  0,4617
 1,07

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4340  0,01 0,03 42,0664  0,00 0,00
EUR 42,7520  0,10 0,23 43,5296  0,22 0,51

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7800  0,02 0,05 41,7950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес