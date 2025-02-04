Переможець спецаукціонів Укренерго запустив першу енергоустановку балансувальної генерації

Перша приватна компанія-учасник спецаукціонів Укренерго з довгострокового придбання допоміжних послуг запустила об'єкт балансувальної генерації. Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

Ідеться про установку зберігання енергії (УЗЕ) загальною потужністю 20 МВт, яку запустила група компаній ОККО.

Введення в експлуатацію енергоустановки відбулося за пів року до дедлайну, уточнюють в Укренерго.

ОККО була учасницею першого спецаукціону, який проводився у серпні 2024 року. За його результатами, переможці прогарантували будівництво 99 МВт нових потужностей для надання допоміжних послуг резервів підтримки частоти (РПЧ) терміном на п'ять років.

"Установки зберігання енергії - відносно новий елемент в українській енергосистемі... Головний висновок сьогодні - це свідчення ефективності наших спецаукціонів. Те, що новий енергооб'єкт було збудовано та введено в експлуатацію менш ніж за пів року, свідчить про успішність співпраці з інвесторами", - прокоментував в. о. голови правління Укренерго Олексій Брехт.

Загалом у 2024 році Укренерго провело три спецаукціони з довгострокового придбання допоміжних послуг. Завдяки цьому було гарантовано будівництво понад 400 МВт нових генерувальних потужностей, більшість з яких повинні запрацювати з жовтня поточного року.

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року передбачає, що в Україні до кінця десятиліття має з'явитися до 660 МВт установок зберігання енергії та до 900 МВт високоманевреної генерації.