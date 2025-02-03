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Фонд гарантування передав активи та зобов'язання Комінвестбанку до Асвіо Банку
14:00 03.02.2025 |
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 31 січня 2025 року підписав угоду про передачу частини активів та зобов'язань неплатоспроможного АТ "Комінвестбанк" до АТ "Асвіо Банк".
Про це повідомила директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Ольга Білай під час брифінгу в Укрінформі на тему: "Що чекає на клієнтів Комінвестбанку: Фонд гарантування вкладів залучив інвестора".
Вона зазначила, що АТ "Асвіо Банк" визнано переможцем відкритого конкурсу на залучення інвестора для виведення з ринку неплатоспроможного Комінвестбанку; конкурс був оголошений Фондом 9 грудня 2024 року.
Асвіо запропонував найменш витратний спосіб виведення установи з ринку - відчуження частини активів і зобов'язань із подальшою ліквідацією. Загалом участь у конкурсі брали п'ять інвесторів.
"Структура угоди передбачає передачу активів на суму 303,7 млн грн, які включають кредити, цінні папери, нерухомість та основні засоби. Зобов'язання складаються з 265,9 млн грн коштів фізичних осіб та ФОПів, а також 37,8 млн грн зобов'язань перед кредиторами четвертої-шостої та частини сьомої черги", - уточнила заступниця директора департаменту дистанційного та інспекційного моніторингу діяльності банків ФГВФО Вікторія Степанець.
Вкладники та кредитори стають клієнтами банку Асвіо на тих самих умовах, які були в неплатоспроможного банку; їхні кошти стають доступними відразу після угоди. Активи передаються за справедливою вартістю станом на дату запровадження тимчасової адміністрації, що дозволяє більшій кількості кредиторів отримати свої кошти.
Під час тимчасової адміністрації Фонд виплатив вкладникам 215,1 млн грн гарантованого відшкодування. Загальна сума гарантованого відшкодування вкладникам Комінвестбанку становить 477,6 млн грн.
Як пояснили у Фонді, процедура ліквідації Комінвестбанку розпочнеться після завершення тимчасової адміністрації 5 лютого 2025 року. Зобов'язання перед кредиторами, що не передаються приймаючому банку, будуть задовольнятися у процесі ліквідації відповідно до встановленої черговості.
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