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«Укрпошта» повністю перейде на автоматизовану обробку посилок з понеділка. Доставка по Україні прискориться до одного дня
23:36 30.01.2025 |
АТ "Укрпошта" завершить перехід до обробки посилок в автоматизованому форматі 3 лютого, скоротивши строки доставки по Україні до одного дня, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
"Уже з наступного понеділка (3 лютого) процес автоматизації буде остаточно завершено і 100% посилок "Укрпошта" оброблятиме на роботизованих лініях. Доставка, як ми й обіцяли, відбуватиметься наступного дня", - сказав Смілянський.
За його словами, в процеси автоматизації сортувальних центрів "Укрпошта" інвестувала в 2024 році 1 млрд грн власних коштів.
"У 2024 в автоматизацію було інвестовано понад 1 млрд грн власних коштів. Ми витратили їх на придбання обладнання у вітчизняних виробників", - сказав гендиректор "Укрпошти".
Він також зазначив, що оскільки "Укрпошта" інвестувала в проєкт власні кошти, лишилися невикористаними EUR60 млн кредиту. Компанія ініціюватиме їх перенаправлення на програми для "Укрпошта Банк" і планує провести з цього приводу перемовини з кредиторами - Європейським банком реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).
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