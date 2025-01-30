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АНАЛІТИКА

«Укрпошта» уклала нову угоду з Royal Mail і запроваджує 15% знижки для пакетів PRIME

 

АТ "Укрпошта" оголосила про підписання нової угоди про співпрацю з британською Royal Mail (Велика Британія), умови якої дозволили запровадити з 1 лютого 15% знижки для відправлення пакетів PRIME вагою до 1 кг.

"Є проєкти, які дуже довго готуються і нарешті трапляються. Раді оголосити, що "Укрпошта" та Royal Mail, Британська королівська пошта, підписали нову угоду про співпрацю. UK - другий активний ринок для українських підприємців; тому запускаємо знижки з 1 лютого на самий популярний вид доставки - Prime-пакети на мінус 15%; ціна стартує лише від 230 грн за пакунок", - повідомила директорка департаменту міжнародних операцій АТ "Укрпошта" Юлія Павленко у Facebook у четвер.

Для українських підприємців, які працюють на міжнародних платформах, таких як Amazon, eBay, Etsy, категорія відправлень пакетів PRIME до 1 кг є найпопулярнішою. Понад 60% клієнтів "Укрпошти", які експортують за кордон, вже користуються цією послугою, повідомила пресслужба компанії.

«Укрпошта» уклала нову угоду з Royal Mail і запроваджує 15% знижки для пакетів PRIME

 

"Укрпошта" продовжує системно підтримувати український експорт і робити його ще доступнішим для підприємців. Понад 60 тис. українців вже продають свої товари на міжнародних інтернет-майданчиках, і саме тому для нас було надзвичайно важливо продовжити наше партнерство з Royal Mail. Сполучене Королівство - друга за популярністю країна для українських експортерів, які обирають онлайн-платформи для своїх продажів", - наводяться у пресрелізі слова гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, попри виклики війни, закрите небо та складнощі логістики, "Укрпошта" забезпечує швидку доставку - від чотирьох днів - та вигідні тарифи, які відтепер стають ще привабливішими завдяки знижці.

"І це лише початок. "Укрпошта" продовжує працювати над подальшими удосконаленнями, щоб розширювати можливості для експорту наших найкращих у світі виробників", - заявив Смілянський.

"Укрпошта" забезпечує щоденне сполучення між Києвом і Лондоном завдяки спеціально створеному магістральному маршруту. Час доставки з України до Сполученого Королівства становить від 4 днів, а 95% поштових відправлень у грудні 2024 року було доставлено у межах 10 календарних днів, йдеться в повідомленні.

Вказується, що співпраця з Royal Mail є продовженням стратегічного партнерства "Укрпошти" зі Сполученим Королівством у сфері міжнародних транспортних послуг.

Співпраця "Укрпошти" і DHL Global Match (UK), яка має операційні потужності у Лондоні та доступ до аеропортів Сполученого Королівства розпочалась в березні 2024 року. Завдяки їй терміни доставки відправлень з України до інших країн значно скоротились.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Юлія Павленко розповіла, що компанія DHL Global Match з якою співпрацює "Укрпошта" в Великобританії була створена DHL давно, майже 20 років назад. Вона надає послуги великим корпоративним клієнтам: пошті Британії - Royal Mail, пошті Німеччини - Deutsche Post. За її словами, DHL Global Match співпрацює тільки з великими, системними клієнтами, які мають великі обсяги і чітке розуміння, що вони хочуть. Вантажі "Укрпошти" прибувають на адресу DHL Global Match після чого підвантажуються на рейсові літаки та DHL Aviation.

"Укрпошта" - лідер у міжнародних поштових імпортно-експортних операціях в Україні - її доля складає близько 60%. В 2024 році "Укрпошта" обробила 37,5 млн відправлень.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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