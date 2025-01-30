Для передачі акцій PINbank «Укрпошті» потрібен дозвіл НБУ

Створення поштового банку шляхом передачі державній "Укрпошті" контрольного пакета акцій PINbank потребуватиме отримання дозволу від Національного банку України.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку у відповідь на запит ЕП.

"Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" набуття істотної участі юридичною чи фізичною особою в банку передбачає дотримання ліцензійних процедур, запроваджених Національним банком.

Зокрема, необхідно повідомити про такі наміри цей банк та НБУ з одночасним поданням повного пакета документів, визначених законом "Про банки" і нормативно-правовими актами НБУ, для погодження набуття істотної участі", - зазначили в Нацбанку.

Водночас там повідомили, що передача акцій PINbank від Фонду держмайна до Міністерства розвитку громад і територій дозволу чи окремого погодження від регулятора не потребувала.

Крім цього у Нацбанку зазначили, що будь-яке збільшення частки держави у банківському секторі потребуватиме погодження регулятором.

"Згідно з вимогами спільної з МВФ програми та відповідно до положень Меморандуму про економічну та фінансову політику, будь-який майбутній перехід права власності на банк, у тому числі після націоналізації під час воєнного стану, повинен відбуватися лише з урахуванням закону "Про банки" та після офіційного повідомлення, розгляду і схвалення цього процесу Національним банком", - йдеться у відповіді НБУ.

Також у Нацбанку нагадали, що у вересні 2024 року там ініціювали створення нового типу фінансових установ - банків фінансової інклюзії (БФІ). Такими установами могли б стати великі рітейл-мережі або поштові оператори, проте для цього їм необхідно було отримати спеціальну обмежену банківську ліцензію.

Законопроєкт про запровадження банків фінансової інклюзії не набрав достатньої кількості голосів у парламенті, проте в НБУ сподіваються, що депутати ще повернуться до цієї ідеї у майбутньому.