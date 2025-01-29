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АНАЛІТИКА

Міноборони вперше відділило закупівлю харчів від логістики: ДОТ уклав угоду

 

Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна агенція Міністерства оборони, почав впроваджувати нову модель постачання продуктів для ЗСУ та уклав договір з ТОВ "ЮТ Компані".

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області й передбачає чітке розмежування функцій закупівель та логістики.

У Міноборони пояснили, що новий контракт має суттєві відмінності від чинної моделі постачання.

Відтепер функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, а за логістичним оператором залишається лише:

* повнота, вчасність і якість транспортування до військових частин харчів;
* складські операції на власних потужностях;
* координація процесів відвантаження товарів;
* документаційний супровід та закриття оплат.

Такий підхід, вважають в Міноборони, дасть змогу зробити процеси закупівель більш прозорими та керованими.

Крім того, пілотний проєкт передбачає постійний моніторинг результатів для подальшого вдосконалення й масштабування на інші регіони.

"Ми вже бачимо значний інтерес з боку відомих українських брендів. Завдяки відкритому відбору виробників у раціоні військових з'являться продукти, знайомі їм із цивільного життя", - додала директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.
За матеріалами: Економічна правда
 

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