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АНАЛІТИКА

Найстаріша фондова біржа України зберегла ліцензію. Серед її співвласників – китайці

 

"Фондова біржа ПФТС" виконала умови укладеної з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) угоди про врегулювання наслідків допущених порушень і зможе продовжити свою роботу.

У межах укладеної у липні минулого року угоди біржа вже привела свої пруденційні показники у відповідність до нормативних значень, повідомляє пресслужба НКЦПФР.

"Організація виконала усі умови угоди у визначений термін й Комісія вже отримала підтверджуючі документи про це. Тож найстаріша фондова біржа України продовжує свою роботу", - зазначається у повідомленні.

У Нацкомісії нагадали, що укладення подібної угоди з правопорушником стало можливим завдяки закону "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", який був підписаний президентом у березні 2024 року.

Як повідомлялося, у квітні 2024 року у НКЦПФР попередили, що дві з трьох українських фондових бірж - ПФТС і "Українська біржа" - найближчим часом можуть втратити ліцензії через порушення ліцензійних умов.

Після цього акціонери фондової біржі ПФТС наприкінці квітня минулого року визнали недоцільним провадження подальшої діяльності та вирішили звернутися до регулятора для анулювання її ліцензії. Фондова біржа ПФТС заснована 1997 року. У 2020 році 49,9% акцій ПФТС купила китайська товарна біржа Bohai Commodity Exchange (BOCE).

Однак у липні 2024 року НКЦПФР уклала угоду з "Фондовою біржею ПФТС" про врегулювання наслідків порушення законодавства, що дозволило б біржі зберегти ліцензію. Зокрема, біржа мала до кінця лютого 2025 року привести свої показники у відповідність до нормативних значень, а також добровільно сплатити фінансову санкцію у розмірі 50 тис. грн.

Натомість ліцензю "Української біржі" НКЦПФР анулювала. Внаслідок цього з 8 липня 2024 року вона припинила роботу.

"Українська біржа" була заснована у 2008 році. Серед її власників - Мінфін РФ (через "Сбєрбанк Росії" та ланцюжок офшорних компаній, 2,49% акцій), а також колишній російський підприємець Тімур Турлов (через Freedom Holding Corp., 24,26%).

Щодо Турлова ще у жовтні 2022 року указом президента Володимира Зеленського строком на п'ять років було запроваджено санкції, серед яких - блокування активів.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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