Укрзалізниця з 1 лютого підвищить вартість квитків до Польщі та Угорщини

АТ "Укрзалізниця" з 1 лютого 2025 року зменшить знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, водночас зросте вартість квитків.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба компанії.

В УЗ зауважили, що розмір знижки на квитки до Австрії та Молдови не зміниться.

"Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн", - пояснили в компанії.

Так, за рахунок зменшення знижки вартість квитків до Польщі у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ зросте на 20-27%, а у вагонах купе - на 9-27%.

Зокрема, вартість квитків на поїзд Київ - Варшава зросте на 37%, а в напрямку Київ - Будапешт - на 17% у вагони СВ та на 21% - у вагони купе.

"До 31 січня 2025 року включно оформлення квитків у застосунку та на офіційному сайті Укрзалізниці на вказані рейси у лютому відбуватиметься за поточними цінами", - додали у компанії.