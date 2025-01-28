Оператор ГТС придбав газотурбінні установки майже на €30 мільйонів

ТОВ "Оператор ГТС України" придбало три газотурбінні установки та запасні частини до них на €29,976 мільйона.

Як передає Укрінформ, відповідні договори із компаніями Solar Turbines Switzerland Sag та Nuovo Pignone International опубліковані в електронній системі закупівель "Прозорро".

Так, Nuovo Pignone International до 4 жовтня 2025 року має привезти ОГТСУ дві газотурбінні установки та комплект запчастин до них. Сума договору - €17,951 мільйона.

Solar Turbines Switzerland Sag до 20 листопада зобов'язується організувати постачання однієї газотурбінної установки, модуля електрообладнання, основного штабелю та запчастин. Сума договору - €12,025 мільйона.

Згідно з договорами, технічна специфікація установок є комерційною таємницею.