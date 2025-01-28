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АРМА передало Львівський ізоляторний завод в управління Укренерго
09:52 28.01.2025 |
Агентство розшуку та управління активами у взаємодії з Бюро економічної безпеки (БЕБ) передали Львівський ізоляторний завод (ЛІЗ) в управління НЕК "Укренерго". Про це повідомляє пресслужба АРМА.
Передання ЛІЗ за спеціальною процедурою, передбаченою Законом про АРМА щодо стратегічних підприємств, запустили на початку січня і вона завершилася підписанням актів прийняття-передання безпосередньо на території заводу.
Львівський ізоляторний завод - єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів, критично важливих для функціонування енергетичної інфраструктури. Його продукція використовується для відновлення пошкоджених енергомереж.
Завод був заарештований у 2022 році формально через відмивання грошей та службове підроблення. Але подальше розслідування підтвердило, що компанія-власник ("Львівська ізоляторна компанія"), була пов'язана з Росією і постачала продукцію країні-агресору.
Спочатку завод хотіли передати в управління державному холдингу "Українські розподільчі мережі". Але на ЛІЗ також претендувало Укренерго, яке отримало дозвіл АМКУ на купівлю "Львівської ізоляторної компанії".
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