ДТЕК підписав контракт на встановлення в Україні систем накопичення енергії на 200 МВт





ДТЕК Ріната Ахметова, найбільша приватна енергетична компанія України, підписала контракт із компанією Fluence на встановлення в Україні систем накопичення енергії (батарей) загальною потужністю 200 МВт.

Буде встановлено шість систем накопичення енергії потужністю від 20 МВт до 50 МВт у різних локаціях України, де можна буде зберігати до 400 МВт-год енергії. Цієї кількості достатньо, щоб забезпечити короткострокове електропостачання 600 000 домогосподарств - це приблизно як половина Києва.

Системи допоможуть стабілізувати енергомережу України, швидко реагуючи на зміни частоти й потужності.

Проєкт планується завершити до жовтня 2025 року, щоб системи були готові до наступної зими 2025-2026 років.

Загальна вартість - 140 мільйонів євро.

ДТЕК вказує, що це буде найбільший портфель систем накопичення енергії у Східній Європі на момент введення в експлуатацію. Проєкт є частиною кампанії ДТЕК FightforLight, спрямованої на забезпечення українців електроенергією в умовах війни.

Fluence - це американсько-європейська компанія, яка спеціалізується на розробці та встановленні систем накопичення енергії. Компанія заснована двома великими гравцями енергетичного сектору - Siemens та AES Corporation. Вона має значний досвід у впровадженні подібних проєктів, наприклад, реалізувала проєкт на 201 МВт у Литві.