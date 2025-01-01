Уряд продовжив на пів року повноваження п'яти членів наглядової ради «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів продовжив на шість місяців повноваження п'яти членів наглядової ради АТ "Укрзалізниця" (УЗ), уповноваживши голову правління компанії Олександра Перцовського укласти з ними цивільно-правові договори.

Згідно з урядовим розпорядженням №1329-р від 27 грудня 2024 року, незалежних членів наглядової ради компанії Анатолія Амеліна, Александера Долла, Хафера Гепарда, Сергія Лещенка і представника держави Давіда Ломджарію обрано членами наглядової ради на новий строк - шість місяців.

Розпорядження набуло чинності 29 грудня 2024 року.

Кабмін призначив членами наглядової ради УЗ Анатолія Амеліна, Александера Долла, Хафера Гепарда, Сергія Лещенка 29 грудня 2021 року терміном на три роки. Давід Ломджарія був призначений членом наглядової ради "Укрзалізниці" також на три роки в лютому 2022 року.

21 вересня 2021 року сплив термін дії контрактів чотирьох членів наглядової ради УЗ: Шевкі Аджунера, Андреаса Матьє, Олега Журавльова та Сергія Лещенка.