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ЄБРР оголосив закупівлю газових електростанцій для «Укрнафти» через тендери
09:38 31.12.2024 |
Європейський банк реконструкції та розвитку запустив процес закупівлі газових електростанцій для "Укрнафти" в межах кредитної та донорської угоди.
Про це повідомляє директор компанії Сергій Корецький.
Йдеться про відкритий одноетапний конкурс, заявки на участь у якому приймаються до 27 січня 2025 року. На цю мить оголошено два тендери на закупівлю обладнання, що проводяться через електронну платформу ЄБРР.
Перший тендер передбачає постачання газопоршневих електростанцій та когенераційних установок для трьох об'єктів із загальною електричною потужністю близько 70 МВт. Також передбачено придбання основного допоміжного обладнання та супутніх послуг.
Другий тендер стосується постачання модульних електростанцій із газовими двигунами в контейнерах загальною потужністю близько 56 МВт, включаючи допоміжне обладнання та супутні послуги.
"Це перший етап реалізації проєктів розподіленої генерації в "Укрнафті". Після закупівлі обладнання розпочнеться вибір підрядників, які виконуватимуть будівельно-монтажні роботи. Усі газопоршневі електростанції планується виготовити, доставити та встановити до кінця 2025 року", - повідомив Корецький.
Фінансування проєкту здійснюється за рахунок позики ЄБРР, а також із залученням інвестиційних грантів від Нідерландів, США, Королівства Норвегії та спеціального гранту технічної співпраці.
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