Forbes Україна: Roshen зупинив виробництво на фабриці в Угорщині

Кондитерська корпорація Roshen зупинила виробництво на своїй фабриці Bonbonetti в столиці Угорщині Будапешті через нерентабельність і неможливість розширення, повідомило в понеділок видання Forbes Україна.

Фабрика не виробляє продукцію з квітня 2023 року, розказав виконавчий директор Roshen Олександр Головащук.

Частину обладнання Bonbonetti перевезли на Вінницьку кондитерську фабрику, частину - утилізували.

Roshen придбав угорську кондитерську компанію Bonbonetti Choco у 2012 році, це був третій закордонний актив української корпорації.

Після її закриття у Roshen за кордоном залишається тільки одна фабрика - Клайпедська, яка увійшла до складу корпорації у 2006 році й спеціалізується на виробництві карамельної продукції.

Петро Порошенко володів бізнесом у Росії до 2014 року, але після початку агресії Росія заарештувала фабрику та не дозволила продати. Тому, як казав Порошенко, менеджмент Roshen "ухвалив соломонове рішення: просто взяв і закрив підприємство" у 2017 році.

Основні активи Roshen зосереджені в Україні: це Київська кондитерська фабрика, два майданчики в Вінниці, Кременчуцька кондитерська фабрика, Вінницький молочний завод і бісквітна фабрика у Борисполі.