Фінансові новини
- |
- 31.12.24
- |
- 02:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Forbes Україна: Roshen зупинив виробництво на фабриці в Угорщині
17:27 30.12.2024 |
Кондитерська корпорація Roshen зупинила виробництво на своїй фабриці Bonbonetti в столиці Угорщині Будапешті через нерентабельність і неможливість розширення, повідомило в понеділок видання Forbes Україна.
Фабрика не виробляє продукцію з квітня 2023 року, розказав виконавчий директор Roshen Олександр Головащук.
Частину обладнання Bonbonetti перевезли на Вінницьку кондитерську фабрику, частину - утилізували.
Roshen придбав угорську кондитерську компанію Bonbonetti Choco у 2012 році, це був третій закордонний актив української корпорації.
Після її закриття у Roshen за кордоном залишається тільки одна фабрика - Клайпедська, яка увійшла до складу корпорації у 2006 році й спеціалізується на виробництві карамельної продукції.
Петро Порошенко володів бізнесом у Росії до 2014 року, але після початку агресії Росія заарештувала фабрику та не дозволила продати. Тому, як казав Порошенко, менеджмент Roshen "ухвалив соломонове рішення: просто взяв і закрив підприємство" у 2017 році.
Основні активи Roshen зосереджені в Україні: це Київська кондитерська фабрика, два майданчики в Вінниці, Кременчуцька кондитерська фабрика, Вінницький молочний завод і бісквітна фабрика у Борисполі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
|Сибіга розкрив деталі візиту до Дамаска
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Forbes Україна: Roshen зупинив виробництво на фабриці в Угорщині
|Уряд відновив конкурс до наглядової ради Укрзалізниці
|«Київстар» уклав угоду зі Starlink про впровадження в Україні технології Direct to Cell
|ДТЕК прийняв першу партію LNG у 100 млн куб.м зі США
|НБУ затвердив перелік з 21 банку для перевірки стійкості
|«Укрпошта» скоротила терміни доставки до США до 14 днів
|Нацбанк перевірить ПУМБ Ахметова та Універсал Банк Тігіпка
Бізнес
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg
|Адміністрація Байдена розпочала нове розслідування проти китайських мікросхем