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АНАЛІТИКА

Уряд відновив конкурс до наглядової ради Укрзалізниці

 

Кабінет міністрів повернув конкурсний відбір членів наглядової ради АТ «Укрзалізниця», призупинений з початком дії режиму воєнного стану в Україні.

Про це повідомило у Фейсбуці Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

Зазначається, що відповідні зміни внесені до урядової постанови від 31 травня 2022 року №643 «Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану».

"Запровадження конкурсного відбору дозволить забезпечити прозорість процесу формування наглядової ради Укрзалізниці, яка є стратегічним суб'єктом державного сектору економіки. Відбір за чіткими, зрозумілими та загальнодоступними критеріями знижує ризики корупції та конфлікту інтересів, а відкритий і конкурентний процес підвищує довіру держави, інвесторів та суспільства до діяльності Укрзалізниці", - зауважують у Мінрозвитку.

З метою забезпечення безперервної роботи системи управління АТ «Укрзалізниця» уряд ухвалив рішення обрати членів наглядової ради строком на шість місяців - на період проведення конкурсу. У цей період на посадах незалежних членів наглядової ради продовжать працювати Анатолій Амелін, Александер Долла та Гепард Хафер. Представниками держави у складі наглядової ради залишаються Олександр Камишін, Сергій Лещенко та Давід Ломджарія.
 

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