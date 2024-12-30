«Київстар» уклав угоду зі Starlink про впровадження в Україні технології Direct to Cell

Найбільший оператор мобільного зв'язку в Україні "Київстар" уклав угоду із підрозділом SpaceX компанією Starlink про впровадження в Україні технології Direct to Cell, що забезпечує зв'язок для смартфонів в умовах відсутності традиційного покриття операторів - за допомогою супутникового сигналу.

"Ми підписали угоду з компанією Starlink і починаємо впровадження революційного супутникового зв'язку Direct to Cell в Україні... послуга здатна забезпечити мобільний зв'язок на будь-якому 4G смартфоні за допомогою супутникового сигналу там, де немає традиційного покриття від операторів, або якщо наземна мережа не працює через військові та техногенні чинники", - написав СЕО компанії Олександр Комаров у фейсбук-дописі в понеділок.

"Київстар" планує запустити послуги Starlink Direct to Cell з функцією обміну SMS і OTT-повідомленнями в четвертому кварталі 2025 року. Наступним етапом буде голосовий зв'язок і передача даних, уточнили в компанії.

Це велика інвестиція "Київстар" у розвиток цифрової інфраструктури, поліпшення покриття, забезпечення безперебійним зв'язком усіх українців і посилення національної безпеки, наголосив Комаров.

Гендиректор материнської компанії «Київстар» - VEON Group Каан Терзіоглу зазначив, що "Київстар" виконав величезну роботу, інвестуючи в 4G зв'язок в Україні, розширюючи покриття на віддалені території та підвищивши енергостійкість своєї мережі.

"Ми раді розпочати співпрацю зі Starlink, щоб зробити Україну одним зі світових лідерів у впровадженні супутникового зв'язку Direct to Cell", - цитує пресслужба "Київстар" Терзіоглу.

Голова правління VEON Огі К. Фабела II вказав, що завдяки партнерству зі SpaceX компанія використовуватиме космічні технології.

"Ця угода (про впровадження технології Direct to Cell - ІФ-У) знаменує собою трансформаційний рік для VEON: від перенесення штаб-квартири до Дубаю та зосередження всіх операцій на Nasdaq у Нью-Йорку, до зміцнення прихильності до інновацій та зростання в регіонах, які цього потребують найбільше", - цитує пресслужба голову правління VEON.

У пресслужбі "Київстар" уточнили, що Україна буде однією з перших країн, яка отримає доступ до інноваційної послуги Starlink - Direct to Cell, що значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв'язку.

У "Київстар" нагадали, що з 2013 року VEON, материнська компанія "Київстар", уже інвестувала в Україну більше ніж $10 млрд і взяла на себе зобов'язання інвестувати ще $1 млрд у відновлення цифрової інфраструктури в період із 2023 до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що "Київстар" запустив для абонентів послугу VoWiFi (Voice over Wi-Fi), яка дає змогу здійснювати дзвінки через мережу Wi-Fi навіть у місцях зі слабким сигналом мобільної мережі.

"Київстар" - найбільший в Україні оператор електронних комунікацій, який обслуговує близько 23,3 млн абонентів мобільного зв'язку та понад 1,1 млн абонентів "Домашнього Інтернету". Компанія на 100% належить групі компаній VEON - оператору цифрових комунікацій, зі штаб-квартирою в Дубаї, що надає конвергентне підключення та цифрові послуги майже 160 мільйонам клієнтів. Акції VEON котируються на біржі Nasdaq.

Супутники Starlink із функцією direct-to-cell оснащені вдосконаленими модемами eNodeB, завдяки яким виконують функції веж стільникового зв'язку в космосі.