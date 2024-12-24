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Кабмін значно спростив бюрократичні процедури для відбудови ГЕС
15:56 24.12.2024 |
Кабінет міністрів на засіданні 24 грудня затвердив експериментальний проєкт з відновлення гідроелектростанцій, пошкоджених унаслідок російської агресії. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Рішення уряду дозволяє Укргідроенерго одночасно виконувати проєктно-вишукувальні та будівельні роботи.
Спрощується процедура відновлення і будівництва ГЕС, яка не потребує:
→ отримання містобудівних умов та обмежень;
→ проведення археологічних досліджень;
→ отримання експертизи проєкту будівництва;
→ погодження з Держводагентством та Держгеонадрами;
→ використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва;
→ оформлення прав на об'єкти культурної спадщини.
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