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АНАЛІТИКА

Вага більше не матиме значення: Укрпошта з 1 січня змінює підхід до тарифів

 

АТ "Укрпошта" кардинально змінює підхід до тарифікації пересилання внутрішніх посилок - вартість відправлення з 1 січня 2025 року залежатиме не від ваги, а від об'єму коробки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укрпошти.

«Ми в Укрпошті називаємо новий підхід до визначення вартості відправлень «невагомі тарифи». Тарифи буквально більше не залежать від ваги. Наші клієнти тепер можуть відправляти стільки, скільки поміститься в коробку, і не думати про кожен зайвий грам - один тариф, більше можливостей», - зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

В Укрпошті зауважили, що вага посилки буде використовуватись виключно для контролю схоронності відправлення, а також для операційних процесів, пов'язаних з особливостями сортування та транспортування посилок. Ці зміни відбулися завдяки модернізації системи сортування, яка у 2024 році була повністю автоматизована.

Відправлення внутрішніх посилок здійснюватиметься за двома тарифними планами: «Базовий» і «Пріоритетний». Посилки за тарифом «Пріоритетний» обробляються з пришвидшеним пріоритетом та доставляються у найкоротші терміни. Тариф «Базовий» буде самим оптимальним за ціною на ринку поштових перевезень, особливо для клієнтів, які пересилають недорогі товари.

Вартість посилки залежатиме від об'єму коробки. Укрпошта застосовуватиме єдиний тариф за об'єм незалежно від ваги посилки. Максимальна вага посилки має складати до 30 кг. Посилки понад 30 кг перевозяться на палетах відповідно до тарифів на палетні перевезення.

Об'єм упаковки розраховується в кубічних сантиметрах шляхом множення довжини, ширини та висоти коробки.
 

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