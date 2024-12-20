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АНАЛІТИКА

Велика приватизація: за ₴1,89 мільярда продали завод «Аерок», конфіскований у російського олігарха

 

Компанія, яка належить бізнесмену Геннадію Буткевичу (співвласник мережі магазинів АТБ), виграла аукціон з приватизації ТОВ "Аерок". Про це повідомляється на сайті Prozorro.Продажі.

Компанія-переможець "Трайдент Геоінвест Україна" запропонувала за Аерок 1,89 млрд грн за стартової ціни 965 млн.

На Аерок також претендували Ікрам Джавадов (ТОВ "ПІК", 1,61 млрд грн) і Томаш Фіала (ТОВ "ДК БЦ1", 1,54 млрд грн).

ТОВ "Аерок" - один із ключових гравців на українському ринку газобетону, раніше належало росіянину Андрію Молчанову. Володіє двома заводами в Україні: в Обухові й Березані Київської області, які не працюють з липня 2022 року. Також компанія має недобудований завод у місті Стрий Львівської області.

Майбутній покупець має зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом і не допустити скорочень протягом пів року. Загальна сума боргів становить 110,8 млн грн.

Після того як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, майно Аерок заарештували та передали Нацагентству з управління активами (АРМА).

У січні 2023 року АРМА обрало управителя для бізнесу Молчанова. Ним стала компанія "Харківські будівельні матеріали", яка, як і Аерок, спеціалізується на виробництві газобетону, а також цегли, газоблоку, бетону та інших будівельних матеріалів.

Договір з управителем мали підписати після оцінки заарештованих активів, але вже у червні 2023 року Мін'юст ініціював конфіскацію.

За кілька місяців ВАКС стягнув акції Аероку у дохід держави у межах санкцій проти Молчанова.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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