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Укренерго бере під контроль єдиного в Україні виробника скляних ізоляторів
12:02 20.12.2024 |
Львівський ізоляторний завод, який є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, переходить під контроль Укренерго. Це випливає з рішення Антимонопольного комітету від 19 грудня.
"Надано дозвіл ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" на набуття контролю над ТОВ "Львівська ізоляторна компанія", - йдеться в ньому.
Міністерство енергетики пропонувало передати ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" в управління державному холдингу "Українські розподільні мережі". 23 квітня Кабмін погодив цю пропозицію.
Львівський ізоляторний завод заснований 1965 року. У 2002 році на його базі було створене ТОВ "ЛІК". Підприємство випускає ізолятори різного призначення, які можуть використовуватися для ізоляції та кріплення проводів ЛЕП, електрифікації залізниці, розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій тощо. Це єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів для ліній електромереж.
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