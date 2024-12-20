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АНАЛІТИКА

Укренерго бере під контроль єдиного в Україні виробника скляних ізоляторів

 

Львівський ізоляторний завод, який є єдиним в Україні виробником скляних ізоляторів, переходить під контроль Укренерго. Це випливає з рішення Антимонопольного комітету від 19 грудня.

"Надано дозвіл ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" на набуття контролю над ТОВ "Львівська ізоляторна компанія", - йдеться в ньому.

Міністерство енергетики пропонувало передати ТОВ "Львівська ізоляторна компанія" в управління державному холдингу "Українські розподільні мережі". 23 квітня Кабмін погодив цю пропозицію.

Львівський ізоляторний завод заснований 1965 року. У 2002 році на його базі було створене ТОВ "ЛІК". Підприємство випускає ізолятори різного призначення, які можуть використовуватися для ізоляції та кріплення проводів ЛЕП, електрифікації залізниці, розподільчих пристроїв електростанцій і підстанцій тощо. Це єдиний в Україні виробник скляних ізоляторів для ліній електромереж.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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