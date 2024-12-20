Фінансові новини
- |
- 20.12.24
- |
- 12:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укрзалізниця отримала рекордний кредит ЄБРР: купить локомотиви та побудує 270 МВт генерації
11:58 20.12.2024 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть рекордну суму - 480 мільйонів євро - для проєктів розвитку залізничної галузі України та розподіленої генерації. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.
"Розпочинаємо разом з Європейським банком реконструкції та розвитку два великих та критично важливих проєкти", - прокоментував віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.
У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії Укрзалізниця отримає позику у розмірі до 300 мільйонів євро на закупівлю електровозів подвійного живлення.
Цей проєкт співфінансуватиметься паралельним інвестиційним грантом у розмірі $190 мільйонів у межах проєкту RELINC "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення", який адмініструється Світовим банком.
Друга угода передбачає будівництво газової генерації електроенергії потужністю до 270 МВт у безпосередній близькості до ключових тягових підстанцій залізниці. Очікується, що ця генерація частково покриє потреби самої УЗ та інших обʼєктів критичної інфраструктури. На це ЄБРР виділить кредит на 180 мільйонів євро.
"Важливо, що ці два проєкти мають чітке цільове призначення, економічно окупні та реалізуються на пільгових умовах фінансування", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Країни «Великої сімки» можуть знизити ліміт ціни на російську нафту до $40 за барель, – Bloomberg
|Данія виділить понад 280 млн євро для зміцнення ППО України
|Зеленський: Україна нічого не підписувала, ніяких «стамбульських угод» не існувало
|ЗМІ: Україна визнала ураження НПЗ на Ростовщині - своєю зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Велика приватизація: за ₴1,89 мільярда продали завод «Аерок», конфіскований у російського олігарха
|Укренерго бере під контроль єдиного в Україні виробника скляних ізоляторів
|Укрзалізниця отримала рекордний кредит ЄБРР: купить локомотиви та побудує 270 МВт генерації
|Укрзалізниця повернула обсяги пасажирських перевезень до довоєнного рівня
|TIU Canada після демонтажу СЕС у Нікополі купує 4 СЕС в Івано-Франківській області
|Облігації «Укрзалізниці» впали після прохання про відтермінування платежів
Бізнес
|ЗМІ розкрили технічні характеристики відеокарт GeForce RTX 5060 та RTX 5060 Ti від NVIDIA
|Honda і Nissan ведуть переговори про злиття
|ЄС розпочав розслідування щодо TikTok через ризики безпеки під час виборів у Румунії
|ChatGPT від OpenAI тепер зможе реагувати на відео у реальному часі
|В Instagram з'явилась можливість писати відкладені повідомлення
|Рада спростила процедуру торгівлі вживаними авто, щоб зменшити тіньовий ринок
|Інвестиційна компанія зі США купує ізраїльського розробника шпигунського ПЗ Paragon за $900 млн