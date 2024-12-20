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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця отримала рекордний кредит ЄБРР: купить локомотиви та побудує 270 МВт генерації

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть рекордну суму - 480 мільйонів євро - для проєктів розвитку залізничної галузі України та розподіленої генерації. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

"Розпочинаємо разом з Європейським банком реконструкції та розвитку два великих та критично важливих проєкти", - прокоментував віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба.

У межах підписаних кредитних угод під державні гарантії Укрзалізниця отримає позику у розмірі до 300 мільйонів євро на закупівлю електровозів подвійного живлення.

Цей проєкт співфінансуватиметься паралельним інвестиційним грантом у розмірі $190 мільйонів у межах проєкту RELINC "Відновлення основної логістичної інфраструктури та мережевого сполучення", який адмініструється Світовим банком.

Друга угода передбачає будівництво газової генерації електроенергії потужністю до 270 МВт у безпосередній близькості до ключових тягових підстанцій залізниці. Очікується, що ця генерація частково покриє потреби самої УЗ та інших обʼєктів критичної інфраструктури. На це ЄБРР виділить кредит на 180 мільйонів євро.

"Важливо, що ці два проєкти мають чітке цільове призначення, економічно окупні та реалізуються на пільгових умовах фінансування", - зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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