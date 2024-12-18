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Укрзалізниця повернула обсяги пасажирських перевезень до довоєнного рівня
14:21 18.12.2024 |
Укрзалізниця повернула обсяги пасажирських перевезень до довоєнного рівня. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій, підбиваючи підсумки 2024 року.
За його даними, у далекому та приміському сполученні УЗ перевезла 57,2 мільйона пасажирів, із них 23,3 мільйона - у далекому сполученні, це на 12,8% більше, ніж торік.
"Значну роль відіграли евакуаційні рейси, завдяки яким понад 4 мільйони осіб, зокрема 1 мільйон дітей, змогли знайти безпечне місце", - йдеться у повідомленні.
Обсяг вантажних перевезень за 10 місяців сягнув 146,9 мільйона тонн, що на 22% більше, ніж у 2023 році.
Укрзалізниця за підсумками минулого року звітувала про вихід на показники пасажироперевезень 2022 року до широкомасштабного вторгнення. У 2023-му УЗ перевезла загалом 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, із них рекордні 2,1 мільйона - до країн Європи.
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