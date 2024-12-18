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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця повернула обсяги пасажирських перевезень до довоєнного рівня

Укрзалізниця повернула обсяги пасажирських перевезень до довоєнного рівня

 

Укрзалізниця повернула обсяги пасажирських перевезень до довоєнного рівня. Про це повідомило Міністерство розвитку громад і територій, підбиваючи підсумки 2024 року.

За його даними, у далекому та приміському сполученні УЗ перевезла 57,2 мільйона пасажирів, із них 23,3 мільйона - у далекому сполученні, це на 12,8% більше, ніж торік.

"Значну роль відіграли евакуаційні рейси, завдяки яким понад 4 мільйони осіб, зокрема 1 мільйон дітей, змогли знайти безпечне місце", - йдеться у повідомленні.

Обсяг вантажних перевезень за 10 місяців сягнув 146,9 мільйона тонн, що на 22% більше, ніж у 2023 році.

Укрзалізниця за підсумками минулого року звітувала про вихід на показники пасажироперевезень 2022 року до широкомасштабного вторгнення. У 2023-му УЗ перевезла загалом 25 мільйонів пасажирів у поїздах далекого сполучення, із них рекордні 2,1 мільйона - до країн Європи.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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