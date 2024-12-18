TIU Canada після демонтажу СЕС у Нікополі купує 4 СЕС в Івано-Франківській області

Антимонопольний комітет України надав ТОВ "ТІУ 1", заснованому TIU Canada Майкла Юрковича, дозвіл на придбання понад 50% акцій чотирьох ТОВ - "Івано-Франківська сонячна електростанція 1", "-2", "-3", "-4", повідомляється на сайті комітету за результатами засідання у вівторок.

"Дано дозвіл ТОВ "ТІУ 1" на набуття контролю над ТОВ "Івано-Франківська сонячна електростанція 1", -2", -3", -4" шляхом придбання часток у статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - ідеться в повідомленні.

Засновником усіх чотирьох товариств є директорка з розвитку бізнесу SPP Development Ukraine Надія Петрученко.

На сайті компанії серед пропозицій для інвесторів вказується станція 28 МВт у західному регіоні України на стадії Ready-to-build. Загальна потужність проєктів у девелопменті - понад 600 МВт СЕС, близько 900 МВт ВЕС і 130 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), зазначається на сайті.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року TIU Canada демонтувала обладнання своєї СЕС10,5 МВт у Нікополі через невирішений конфлікт із Нікопольським заводом феросплавів (НЗФ). За словами гендиректора TIU Canada Майкла Юрковича, після відключення в березні 2020 року СЕС від електромережі з подальшим її простоєм і низки негативних судових рішень, власники НЗФ запропонували продати їм станцію за безцінь, після чого було вирішено її демонтувати. У TIU Canada зазначали, що НЗФ скористався тим, що СЕС під'єднана до розташованої на його території підстанції, а необхідність відключення пояснив ремонтними роботами.

"Ця ситуація не унікальна для останніх двох років у цій країні. Уряди світу, інші зарубіжні інвестори, люди в діаспорі повинні визнати, що ця ситуація зачіпає не тільки TIU - вона зачіпає багато бізнесів і стає дедалі гіршою, і ми більше не хочемо грати в цю гру", - заявив тоді Юркович.

TIU Canada працює в Україні з 2016 року. Компанія ввела в експлуатацію СЕС 10,5 МВт у Нікополі в січні 2018 року, СЕС 11 МВт у Миколаївській області - у квітні 2019 року. Крім того, TIU Canada запустила СЕС 33 МВт в Одеській області. Інвестиції компанії, що стала першим інвестором в Україні в межах Канадсько-української угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA), у сонячну енергетику становлять понад $65 млн.