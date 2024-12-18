Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

TIU Canada після демонтажу СЕС у Нікополі купує 4 СЕС в Івано-Франківській області

 

Антимонопольний комітет України надав ТОВ "ТІУ 1", заснованому TIU Canada Майкла Юрковича, дозвіл на придбання понад 50% акцій чотирьох ТОВ - "Івано-Франківська сонячна електростанція 1", "-2", "-3", "-4", повідомляється на сайті комітету за результатами засідання у вівторок.

"Дано дозвіл ТОВ "ТІУ 1" на набуття контролю над ТОВ "Івано-Франківська сонячна електростанція 1", -2", -3", -4" шляхом придбання часток у статутному капіталі, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства", - ідеться в повідомленні.

Засновником усіх чотирьох товариств є директорка з розвитку бізнесу SPP Development Ukraine Надія Петрученко.

На сайті компанії серед пропозицій для інвесторів вказується станція 28 МВт у західному регіоні України на стадії Ready-to-build. Загальна потужність проєктів у девелопменті - понад 600 МВт СЕС, близько 900 МВт ВЕС і 130 МВт установок зберігання енергії (УЗЕ), зазначається на сайті.

Як повідомлялося, у грудні 2021 року TIU Canada демонтувала обладнання своєї СЕС10,5 МВт у Нікополі через невирішений конфлікт із Нікопольським заводом феросплавів (НЗФ). За словами гендиректора TIU Canada Майкла Юрковича, після відключення в березні 2020 року СЕС від електромережі з подальшим її простоєм і низки негативних судових рішень, власники НЗФ запропонували продати їм станцію за безцінь, після чого було вирішено її демонтувати. У TIU Canada зазначали, що НЗФ скористався тим, що СЕС під'єднана до розташованої на його території підстанції, а необхідність відключення пояснив ремонтними роботами.

"Ця ситуація не унікальна для останніх двох років у цій країні. Уряди світу, інші зарубіжні інвестори, люди в діаспорі повинні визнати, що ця ситуація зачіпає не тільки TIU - вона зачіпає багато бізнесів і стає дедалі гіршою, і ми більше не хочемо грати в цю гру", - заявив тоді Юркович.

TIU Canada працює в Україні з 2016 року. Компанія ввела в експлуатацію СЕС 10,5 МВт у Нікополі в січні 2018 року, СЕС 11 МВт у Миколаївській області - у квітні 2019 року. Крім того, TIU Canada запустила СЕС 33 МВт в Одеській області. Інвестиції компанії, що стала першим інвестором в Україні в межах Канадсько-української угоди про зону вільної торгівлі (CUFTA), у сонячну енергетику становлять понад $65 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9048
  0,0777
 0,19
EUR
 1
 43,9581
  0,0438
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5240  0,10 0,24 42,1224  0,08 0,19
EUR 43,7248  0,09 0,20 44,4100  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8850  0,05 0,12 41,9050  0,05 0,13
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес