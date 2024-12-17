Облігації «Укрзалізниці» впали після прохання про відтермінування платежів

Український державний залізничний оператор "Укрзалізниця" (УЗ) вирішила капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за єврооблігаціями та просить їхніх власників відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців (другий період підтримки) так само з можливістю їхньої капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового стану через російську військову агресію.

"Група використовуватиме цей період для роботи зі своїми зацікавленими сторонами (включно з урядом України) і партнерами (такими як міжнародні фінансові інститути) для підготовки довгострокової пропозиції та рішення щодо рефінансування для своїх інвесторів у єврооблігації, що потребуватиме більш усталеного операційного середовища, яке, як можна сподіватися, можна буде побачити у 2025 році (і до дати закінчення другого періоду підтримки)", - зазначає "Укрзалізниця".

Уточнюється, що за єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року і ставкою 8,25% капіталізуються відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями на $300 млн із погашенням 15 липня 2028 року і ставкою 7,875% - на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.

Зазначається, що відтермінування за кожною облігацією починається з наступної запланованої дати купона в січні 2025 року, відтерміновані суми продовжать нараховуватися за тією самою відсотковою ставкою купона, а строк погашення кожної облігації залишається незмінним. Одночасно УЗ зберігає за собою право в будь-який час протягом другого періоду підтримки погасити відстрочені суми.

Компанія в ці 12 місяців планує обмежити відтік грошових коштів, зберігати ліквідність, залучаючи тільки такі нові борги, які перевищуватимуть амортизацію основного боргу, і зберігати можливість обслуговувати свої договори оренди та короткострокові кредити на оборотний капітал, які є важливою частиною повсякденної діяльності компанії.

Крім того, компанія просить власників облігацій дозволити їй залучати нове довгострокове фінансування із середнім терміном погашення після липня 2028 року, дозволити залучення до EUR99 млн у межах пільгового, гарантованого державою кредиту ЄБРР 2023 року та уточнити механізми передоплати та подальшого анулювання облігацій у документації, щоб дати змогу УЗ краще управляти своєю заборгованістю.

Передбачається, що УЗ залучить близько EUR20 млн пільгового фінансування ЄБРР під гарантії України.

"Група вважає, що держава, провівши комплексну реструктуризацію власних єврооблігацій у 2024 році, може вважати складним обґрунтувати надання бюджетної або іншої допомоги Групі, якщо вона продовжить обслуговувати свій борг згідно з первісно передбаченим графіком", - йдеться також у документі.

Згідно з оголошенням, заявки від власників облігацій про згоду на такий запит приймаються до 27 грудня включно, компанія готова виплатити винагороду учасникам 0,5% від номінальної суми. Засідання щодо затвердження пропозицій компанії призначено на 31 грудня, кворум становить 2/3, з яких 75% мають проголосувати "за".

Зазначається також, що допомогу в операції УЗ надають Dragon Capital і J.P.Morgan Securities, а на 18 грудня призначено конференц-дзвінок із власниками євробондів.

В обґрунтуванні пропозиції УЗ наголошує, що Україна продовжує наражатися на збройну агресію РФ, яка націлюється на життєво важливу цивільну та промислову інфраструктуру, зокрема посилює удари на енергосистему, що призводить до подальшого погіршення бізнесу компанії, результатів її операцій, фінансового стану та перспектив, включно з прогнозами щодо очікуваних показників у 2025 році та надалі.

Зокрема, УЗ очікує, що її EBITDA становитиме близько 1,0 млрд грн у четвертому кварталі 2024 року після зниження до 3,3 млрд грн у третьому кварталі 2024 року з 6,6 млрд грн і 6,9 млрд грн у першому і другому. У результаті компанія наразі оцінює, що у 2024 році її чистий збиток становитиме від 1,5 млрд грн до 2,5 млрд грн залежно від обмінних курсів і пов'язаних із цим витрат, а також наслідків російських атак.

Зазначається, що в грудні 2024 року наглядова рада УЗ схвалила пропозиції щодо індексації на 37% регульованих тарифів на вантажні перевезення, які, як очікується, покриють найважливіші операційні потреби, а також мінімальні капітальні витрати для підтримання ключових активів у належному робочому стані, тоді як без індексації EBITDA у 2025 році буде близька до нуля.

"У поточних умовах, з огляду на вплив залізничних тарифів на інші сектори української економіки, очікується, що підвищення тарифів на вантажні перевезення (у разі його впровадження) покриє тільки найнеобхідніші мінімальні витрати для забезпечення операційної стабільності Групи. Зокрема, навіть у разі його впровадження, не очікується, що таке підвищення тарифів забезпечить достатні грошові потоки", - йдеться в документі.

Як повідомлялося, агентство Fitch Ratings наприкінці серпня підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній і національній валютах УЗ і його єврооблігацій на $894,9 млн до "CC" з "C".

Агентство зазначало, що виплата $594,9 млн у липні 2026 року (майже 50% боргу УЗ) і $300 млн у липні 2028 року (24%) створює високий ризик рефінансування для компанії через дуже обмежений доступ до ринків фінансування. Fitch на той момент не бачило, як компанія має намір фінансувати виплату 2026 року, і нагадувало, що "Укрзалізниця" має відновити відтерміновані виплати купонного доходу в січні 2025 року після отриманого від власників облігацій права на відтермінування в січні 2023 року.