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АНАЛІТИКА

Фонд держмайна визначився з датою приватизації заводу Мотордеталь-Конотоп

 

Фонд держмайна визначив дату приватизації заводу Мотордеталь-Конотоп у Сумській області, який конфіскували у російського сенатора Сергія Калашника. Про це повідомляє пресслужба ФДМ.

Державна частка у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "Мотордеталь-Конотоп" буде виставлена на онлайн-аукціон 12 березня 2025 року. Торги відбудуться у системі Прозорро.Продажі, стартоваю ціна - 278,5 млн грн.

Отримані від реалізації кошти зарахують до державного бюджету та спрямовуватимуть до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Мотордеталь-Конотоп - один із найбільших у Європі заводів, який займається виробництвом гільз циліндрів для автомобільних, тракторних, корабельних, тепловозних і стаціонарних двигунів внутрішнього згоряння.

До структури виробництва входять чавунно-ливарні, механообробні та допоміжні цехи.

Це підприємство в Конотопі - прибуткове та бюджетоутворююче, на ньому працюють понад 700 осіб. Серед клієнтів підприємства - відомі компанії на кшталт Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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