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АНАЛІТИКА

Українська судноплавна компанія виграла тендер на перевезення руди Дунаєм

 

Державна компанія "Українське Дунайське пароплавство" продовжила угоду на перевезення української залізної руди в Європу. Контракт на наступний рік передбачає зростання обсягів на 30%, повідомила пресслужба компанії.

"У жорсткій конкурентній боротьбі нам вдалось виграти тендер, продовжити угоду на наступний рік і навіть переконати клієнта збільшити обсяг на 30%", - розповів заступник генерального директора УДП Владислав Бєлах.

Доставкою залізорудної сировини займатиметься модернізований флот компанії, "що забезпечить підприємству значно вищий рівень рентабельності", наголосив він.

УДП не назвало компанію, з якою продовжило угоду. Відомо, що в 2024 році Дунайське пароплавство було було єдиним річковим перевізником української руди для європейського металургійного гіганта HBIS Serbia.

Також українська компанія має попередні домовленості із виробниками і трейдерами агропродукції в європейських країнах.

"З березня очікуємо на значне збільшення роботи для флоту УДП. У наступному році розраховуємо вивезти з Сербії до 600 000 тонн агропродукції. Досягнуті попередні домовленості як з великими трейдерами, так і з місцевими виробниками, які самостійно займаються логістикою до морського порту Констанца", - сказав Бєлах.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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