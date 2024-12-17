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Українська судноплавна компанія виграла тендер на перевезення руди Дунаєм
09:17 17.12.2024 |
Державна компанія "Українське Дунайське пароплавство" продовжила угоду на перевезення української залізної руди в Європу. Контракт на наступний рік передбачає зростання обсягів на 30%, повідомила пресслужба компанії.
"У жорсткій конкурентній боротьбі нам вдалось виграти тендер, продовжити угоду на наступний рік і навіть переконати клієнта збільшити обсяг на 30%", - розповів заступник генерального директора УДП Владислав Бєлах.
Доставкою залізорудної сировини займатиметься модернізований флот компанії, "що забезпечить підприємству значно вищий рівень рентабельності", наголосив він.
УДП не назвало компанію, з якою продовжило угоду. Відомо, що в 2024 році Дунайське пароплавство було було єдиним річковим перевізником української руди для європейського металургійного гіганта HBIS Serbia.
Також українська компанія має попередні домовленості із виробниками і трейдерами агропродукції в європейських країнах.
"З березня очікуємо на значне збільшення роботи для флоту УДП. У наступному році розраховуємо вивезти з Сербії до 600 000 тонн агропродукції. Досягнуті попередні домовленості як з великими трейдерами, так і з місцевими виробниками, які самостійно займаються логістикою до морського порту Констанца", - сказав Бєлах.
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