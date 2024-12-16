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АНАЛІТИКА

«Укроборонпром" почав ліцензійне складання чеських штурмових гвинтівок BREN-2

 

На одному з підприємств Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" у листопаді розпочалося ліцензійне складання гвинтівок BREN-2, яке стало практичним продовженням співпраці з Česká zbrojovka, дочірньою компанією Colt CZ (Чеська Республіка), повідомляє "Укроборонпром" у своєму телеграм-каналі.

"Партнерство з чеськими колегами допоможе покращити забезпечення потреб Сил оборони України в надійній та сучасній стрілецькій зброї, яка виробляється в нашій країні. Крім цього, зроблено ще один крок до інтеграції нашого оборонно-промислового комплексу в промислові ланцюги країн НАТО", - зазначив гендиректор "Укроборонпрому" Олег Гуляк.

Зазначається, що угода з Česká zbrojovka, підписана в липні цього року, передбачає локалізацію складання, надалі - повне виготовлення штурмових гвинтівок в Україні.

Як повідомляє сайт Militarnyi, BREN і його варіант BREN-2 являють собою автомати нового покоління, які західні зброярі називають Next Generation Service Rifle. Ці автомати мають високий ступінь модульності, яка дає змогу швидко підлаштовувати озброєння під конкретні завдання, таку зброю часто називають стрілецькими системами.

Автомат BREN-2 існує у варіантах: CZ BREN-2 BR (під набій 7,62×51, ствол 407-мм (16 дюймів), живиться з магазина на 25 набоїв) і CZ BREN-2 PPS (марксманська гвинтівка, довжина ствола становить 457-мм, ефективна дальність стрільби - 600-800 метрів).

Основними країнами-експлуатантами BREN/BREN-2 є Чехія, Україна, Інноденія, Мексика, Франція, Єгипет, Словаччина та Португалія.

В Україні найбільшого поширення BREN-2 набув у спецпідрозділах Головного управління розвідки, найчастіше його можна побачити у бійців "Кракена" та частин Інтернаціонального легіону.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Чехія
 

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