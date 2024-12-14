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Укртелеком з 1 січня підвищує тарифи на послуги зв'зку

 

АТ «Укртелеком» з 1 січня 2025 року збільшує тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку та провідного радіо.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті компанії, передає Укрінформ.

Згідно з наведеними даними, з 1 січня вартість пакету «Простий» зросте з 195 до 255 грн на місяць. Тариф «Простий мінімальний» збільшиться зі 195 до 249 грн на місяць.

За пакет «Домашній базовий" клієнти платитимуть 325 грн на місяць замість 255 грн, а вартість тарифу «Домашній безлімітний» становитиме 329 грн замість 255 грн.

Також з 1 січня буде збільшено оплату за провідне радіо - з 145 грн до 189 грн на місяць.
 

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