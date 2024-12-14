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Наглядову раду «Укренерго» очолив колишній міністр закордонних справ Данії
22:53 13.12.2024 |
Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала своїм головою незалежного представника Єппе Кофода, а його заступником - представника держави Анатолія Гулея.
Відповідне рішення ухвалили на першому засіданні наглядової ради, яке відулося 12 грудня, повідомляє пресслужба компанії.
Крім того, наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди, з інвестицій та стратегії, та визначилася з їхніми керівниками.
Як повідомлялося, загалом оновлена наглядова рада НЕК "Укренерго" складається з 7 осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави.
У якості предстваників держави до складу наглядової ради призначені:
Юрій Бойко - вже був членом наглядової ради "Укренерго" у попередньому складі. Також є радником прем'єр-міністра з питань енергетики;
Анатолій Гулей - голова правління ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Упродовж 2007-2010 років був головою правління "Ощадбанку", має понад 20 років досвіду роботи у банківській сфері;
Олексій Нікітін - обіймав посаду директор з комерції ПрАТ "Укргідроенерго". Також працював у відділі розвитку ринку електроенергії "Укренерго".
У якості незалежних членів до наглядової ради "Укренерго" обрані:
* Патрік Грейхен - очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021-2023 років;
* Луїджі де Францискі - колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna, раніше він вже входив до складу наглядової ради "Укренерго";
* Єппе Кофод - данський політик, колишній очільник МЗС Данії та ексдепутат Європарламенту;
* Ян Монтелл - колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.
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