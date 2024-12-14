Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Наглядову раду «Укренерго» очолив колишній міністр закордонних справ Данії

 

Наглядова рада НЕК "Укренерго" обрала своїм головою незалежного представника Єппе Кофода, а його заступником - представника держави Анатолія Гулея.

Відповідне рішення ухвалили на першому засіданні наглядової ради, яке відулося 12 грудня, повідомляє пресслужба компанії.

Крім того, наглядова рада створила комітети з питань аудиту, з призначень і визначення винагороди, з інвестицій та стратегії, та визначилася з їхніми керівниками.

Як повідомлялося, загалом оновлена наглядова рада НЕК "Укренерго" складається з 7 осіб: чотирьох незалежних членів, обраних за результатами конкурсу, і трьох представників держави.

У якості предстваників держави до складу наглядової ради призначені:

Юрій Бойко - вже був членом наглядової ради "Укренерго" у попередньому складі. Також є радником прем'єр-міністра з питань енергетики;
Анатолій Гулей - голова правління ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа". Упродовж 2007-2010 років був головою правління "Ощадбанку", має понад 20 років досвіду роботи у банківській сфері;
Олексій Нікітін - обіймав посаду директор з комерції ПрАТ "Укргідроенерго". Також працював у відділі розвитку ринку електроенергії "Укренерго".

У якості незалежних членів до наглядової ради "Укренерго" обрані:

* Патрік Грейхен - очолював німецький аналітичний центр Agora Energiewende, був державним секретарем у Федеральному міністерстві економіки та захисту клімату в Німеччині в 2021-2023 років;

* Луїджі де Францискі - колишній топ-менеджер італійської енергокомпанії Terna, раніше він вже входив до складу наглядової ради "Укренерго";

* Єппе Кофод - данський політик, колишній очільник МЗС Данії та ексдепутат Європарламенту;

* Ян Монтелл - колишній голова ради директорів Nord Pool AS та Fingrid Datahub Oy, голова ради директорів Skarta Energy.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6070
  0,0518
 0,12
EUR
 1
 43,7373
  0,0331
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2535  0,10 0,23 41,9055  0,05 0,12
EUR 43,3886  0,24 0,54 44,1573  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес