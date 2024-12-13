«Укрзалізниця» відкрила продаж перших квитків на прямий потяг до Будапешта

З 13 грудня стали доступні перші квитки на новостворений прямий потяг з Києва до Будапешта, який почне курсувати щоденно з неділі 15 грудня.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", пише "Європейська правда".

У компанії повідомили, що продаж квитків на новий поїзд №9/10 сполученням Київ - Будапешт вже відкрито, їх можна придбати через офіційний сайт "Укрзалізниці" або застосунок.

Поїзд до Будапешта буде виїздити з Києва о 10:16 і прибуватиме у Будапешт о 6 ранку наступного дня. Назад поїзд вирушатиме о 22:40 і прибуватиме до Києва о 19:11.

"Цей поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути "Укрзалізниці" та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні + поїздів у напрямку Відня (подорож триватиме менше 3 годин), Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюриха, а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн", - зазначили в "Укрзалізниці".

У складі поїзда будуть купейні та люксові вагони, вартість купейних квитків - 2800 гривень.

Нагадаємо, запуск цього рейсу анонсували у листопаді. Тоді ж "Укрзалізниця" анонсувала з грудня рейс Київ - Братислава з однією пересадкою.

Тим часом вантажна авіакомпанія Supernova Airlines, яка належить власникам "Нової пошти", планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.