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Метінвест частково закрив шахту під Покровськом через наближення лінії фронту
10:08 13.12.2024 |
Група Метінвест призупинила роботу свого вугільнодобувного майданчика у селищі Піщане неподалік від Покровська Донецької області. Таке повідомлення опублікувала європейська фондова біржа Euronext.
Призупинення роботи відбулося через наближення лінії фронту та посилення обстрілів.
На об'єкті розташований вертикальний ствол (№3) шахтоуправління "Покровське" та адміністративний комплекс. Зазначається, що Група евакуювала основний персонал та членів їх родин.
Цей майданчик забезпечував близько половини загального обсягу видобутку вугілля Метінвестом в Україні. Водночас інші ключові об'єкти групи продовжують працювати.
"Метінвест спільно з Покровською міською військовою адміністрацією та представниками ЗСУ уважно стежить за безпековою ситуацією навколо міста та промислових об'єктів. Рішення щодо продовження роботи всіх промислових об'єктів ухвалюватимуть на основі ситуації, що розвивається на фронті", - наголошують у повідомленні.
Наразі оцінюється повний вплив призупинення роботи на цьому об'єкті.
Про закриття інших майданчиків компанії під Покровськом наразі не повідомляється.
Відстань від Піщаного до лінії фронту становить близько двох кілометрів:
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