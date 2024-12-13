Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укренерго отримало 15 автопідйомників від німецького уряду

Укренерго отримало 15 автопідйомників від німецького уряду

 

Німецька урядова делегація на чолі з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце передала НЕК "Укренерго" 15 автопідйомників для робіт на високовольтних лініях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці.

"Під час візиту урядова німецька делегація також передала «Укренерго» 15 автопідйомників для виконання робіт на високовольтних лініях. Профінансував цю допомогу Федеральний уряд, а здійснило закупівлю і доставило техніку Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)", - йдеться у повідомленні.

Укренерго отримало 15 автопідйомників від німецького уряду

 

Зазначається, що від початку повномасштабної війни, завдяки співпраці з урядом Німеччини "Укренерго" залучило 209 млн євро на відновлення та розбудову мереж системи передачі електроенергії.

Повідомляється також, що т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт обговорив із німецькою делегацією продовження співпраці, нагальні потреби в обладнанні для відновлення української енергосистеми та фінансування будівництва захисту на ключових підстанціях системи передачі.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6588
  0,0353
 0,08
EUR
 1
 43,7042
  0,0955
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2535  0,10 0,23 41,9055  0,05 0,12
EUR 43,3886  0,24 0,54 44,1573  0,16 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5700  0,11 0,26 41,5900  0,10 0,24
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес