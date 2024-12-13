Укренерго отримало 15 автопідйомників від німецького уряду

Німецька урядова делегація на чолі з міністеркою економічного співробітництва та розвитку Свеньєю Шульце передала НЕК "Укренерго" 15 автопідйомників для робіт на високовольтних лініях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Укренерго у Фейсбуці.

"Під час візиту урядова німецька делегація також передала «Укренерго» 15 автопідйомників для виконання робіт на високовольтних лініях. Профінансував цю допомогу Федеральний уряд, а здійснило закупівлю і доставило техніку Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку повномасштабної війни, завдяки співпраці з урядом Німеччини "Укренерго" залучило 209 млн євро на відновлення та розбудову мереж системи передачі електроенергії.

Повідомляється також, що т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт обговорив із німецькою делегацією продовження співпраці, нагальні потреби в обладнанні для відновлення української енергосистеми та фінансування будівництва захисту на ключових підстанціях системи передачі.