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Кабмін погодив кандидатури представників держави у наглядовій раді Укренерго
14:13 11.12.2024 |
Кабінет міністрів погодив кандидатури трьох представників держави у наглядовій раді НЕК "Укренерго".
Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні уряду №1232-р від 10 грудня.
"Погодити кандидатури Бойка Юрія Миколайовича, Гулея Анатолія Івановича та Нікітіна Олексія Олександровича на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" як представників держави", - йдеться у документі.
Юрій Бойко був представником держави у попередньому складі наглядової ради Укренерго, є радником прем'єр-міністра. Олексій Нікітін раніше працював у НЕК "Укренерго" у відділі розвитку ринку електроенергії та був директором з комерції ПаАТ "Укргідроенерго". Анатолій Гулей є головою правління Міжбанківської валютної біржі, раніше очолював правління Ощадбанку.
Як повідомлялося, 26 листопада Кабінет міністрів погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради НЕК «Укренерго».
Увечері 2 вересня 2024 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що наглядова рада Укренерго звільнила голову правління компанії Володимира Кудрицького.
Незалежні члени наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреансен 3 вересня подали у відставку через політичні мотиви звільнення Кудрицького.
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