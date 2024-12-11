Кабмін погодив кандидатури представників держави у наглядовій раді Укренерго

Кабінет міністрів погодив кандидатури трьох представників держави у наглядовій раді НЕК "Укренерго".

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні уряду №1232-р від 10 грудня.

"Погодити кандидатури Бойка Юрія Миколайовича, Гулея Анатолія Івановича та Нікітіна Олексія Олександровича на посади членів наглядової ради приватного акціонерного товариства "Національна енергетична компанія "Укренерго" як представників держави", - йдеться у документі.

Юрій Бойко був представником держави у попередньому складі наглядової ради Укренерго, є радником прем'єр-міністра. Олексій Нікітін раніше працював у НЕК "Укренерго" у відділі розвитку ринку електроенергії та був директором з комерції ПаАТ "Укргідроенерго". Анатолій Гулей є головою правління Міжбанківської валютної біржі, раніше очолював правління Ощадбанку.

Як повідомлялося, 26 листопада Кабінет міністрів погодив кандидатури чотирьох незалежних членів наглядової ради НЕК «Укренерго».

Увечері 2 вересня 2024 року народний депутат Ярослав Железняк заявив, що наглядова рада Укренерго звільнила голову правління компанії Володимира Кудрицького.

Незалежні члени наглядової ради Укренерго Данієль Доббені та Педер Андреансен 3 вересня подали у відставку через політичні мотиви звільнення Кудрицького.