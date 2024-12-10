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АНАЛІТИКА

Уряд погодив залучення Укрзалізницею €480 мільйонів позики під державні гарантії

 

Кабінет Міністрів погодив залучення АТ «Укрзалізниця» позики від ЄБРР на загальну суму 480 млн євро під державні гарантії.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Визнано за доцільне залучення акціонерним товариством «Українська залізниця» позики від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту «Участь AT «Укрзалізниця» в загальнодержавній системі розподіленої генерації» у розмірі 180 млн євро під державну гарантію», - йдеться в повідомленні.

Також уряд визнав за доцільне залучення AT «Укрзалізниця» позики від ЄБРР на оновлення парку електровозів у розмірі 300 млн євро під державну гарантію.
 

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