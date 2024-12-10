Фінансові новини
- |
- 10.12.24
- |
- 19:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НКРЕКП ліцензувала агрегатора на ринку е/е – ним стала компанія з групи KNESS
16:47 10.12.2024 |
Національний енергорегулятор НКРЕКП видав чергову ліцензію на діяльність з агрегації на ринку е/е, передає Енергореформа.
Таке рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 10 грудня, яке транслювалося онлайн.
Згідно з ним ліцензія видана Вінницькому ТОВ "Несс Смарт Пауер" (Kness Smart Power). Воно входить у групу KNESS - міжнародну група компаній, що розробляє технології та впроваджує рішення в галузі відновлюваної енергетики.
Як зазначається на сайті "Несс Смарт Пауер", вона має намір здійснювати діяльність з агрегації як сторона, відповідальна за баланс усіх електроустановок, що входять до складу його одиниці агрегації, за винятком електроустановок, призначених для споживання суб'єктів, які купують е/е в іншого постачальника.
Юридична компанія Altelaw у своєму Facebook пояснила, що процес агрегації є частиною змін щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергосистеми України, прийнятих Законом України № 3220-IX від 30 червня 2023 року.
Згідно з ним, агрегація - діяльність на ринку е/е, пов'язана з об'єднанням електроустановок, призначених для виробництва та/або споживання, та/або зберігання е/е з метою її купівлі-продажу, надання допоміжних послуг та/або послуг з балансування.
Раніше НКРЕКП, зокрема, видала ліцензію агрегатора ТОВ "ГС-Трейдинг" (постанова №581 від 27 березня 2024 року).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Приват, Ощад, mono, Райф і асоціації НАБУ та АУБ підписали меморандум про посилення фінмоніторингу
ТОП-НОВИНИ
|Справа про незаконне збагачення голови АМКУ Кириленка: Вартість необґрунтованих активів посадовця зросла
|ЄС схвалив надання Україні нового траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
|Трамп: Зеленський хоче укласти мир, хоче припинення вогню
|Fitch зберігає рейтинг України «обмежений дефолт» до реструктуризації ВВП-варантів і євробондів «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Уряд погодив залучення Укрзалізницею €480 мільйонів позики під державні гарантії
|НКРЕКП ліцензувала агрегатора на ринку е/е – ним стала компанія з групи KNESS
|Група «Нафтогаз» за 11 місяців видобула 13,5 мільярда кубометрів газу
|До програми пільгової іпотеки «єОселя» приєднався Радабанк
|Нафтогаз попереджає про шахрайську схему з «безкоштовним газом»
|Укрзалізниця визначилася з підвищенням вантажних тарифів
Бізнес
|Toyota відкладає вихід електромобілів нового покоління, проте обіцяє запас ходу понад 1000 км
|Експорт IT-послуг з України зменшився до $530 млн на місяць з початку 2024 року
|Світові доходи від реклами вперше перевищать $1 трильйон у 2024 році: компанії-лідери
|Світовий продаж чипів у жовтні зростає 7-й місяць поспіль - галузева асоціація
|ЄС посилює контроль над TikTok на тлі виборів у Румунії
|Суд підтримав закон, який вимагає продаж TikTok у США. Соцмережу можуть заборонити
|Новий підстільний ПК Arctic Senza з AMD Ryzen 7 5700G PRO 65 Вт та пасивним охолодженням від €600