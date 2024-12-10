НКРЕКП ліцензувала агрегатора на ринку е/е – ним стала компанія з групи KNESS

Національний енергорегулятор НКРЕКП видав чергову ліцензію на діяльність з агрегації на ринку е/е, передає Енергореформа.

Таке рішення прийняте на засіданні НКРЕКП 10 грудня, яке транслювалося онлайн.

Згідно з ним ліцензія видана Вінницькому ТОВ "Несс Смарт Пауер" (Kness Smart Power). Воно входить у групу KNESS - міжнародну група компаній, що розробляє технології та впроваджує рішення в галузі відновлюваної енергетики.

Як зазначається на сайті "Несс Смарт Пауер", вона має намір здійснювати діяльність з агрегації як сторона, відповідальна за баланс усіх електроустановок, що входять до складу його одиниці агрегації, за винятком електроустановок, призначених для споживання суб'єктів, які купують е/е в іншого постачальника.

Юридична компанія Altelaw у своєму Facebook пояснила, що процес агрегації є частиною змін щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергосистеми України, прийнятих Законом України № 3220-IX від 30 червня 2023 року.

Згідно з ним, агрегація - діяльність на ринку е/е, пов'язана з об'єднанням електроустановок, призначених для виробництва та/або споживання, та/або зберігання е/е з метою її купівлі-продажу, надання допоміжних послуг та/або послуг з балансування.

Раніше НКРЕКП, зокрема, видала ліцензію агрегатора ТОВ "ГС-Трейдинг" (постанова №581 від 27 березня 2024 року).