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Група «Нафтогаз» за 11 місяців видобула 13,5 мільярда кубометрів газу
12:29 10.12.2024 |
Компанії Групи "Нафтогаз" у січні - листопаді 2024 року видобули 13,5 мільярда кубометрів "блакитного палива".
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи.
"Підприємства Групи Нафтогаз - АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» - за 11 місяців 2024 року разом видобули понад 13,5 млрд куб. м блакитного палива", - йдеться у повідомленні.
В.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Роман Чумак зазначив, що Група постійно розвивається і збільшує видобуток газу.
"Завдяки комплексній роботі команди ми долаємо всі виклики, пов'язані з війною, і продовжуємо нашу важливу справу - забезпечувати українців теплом і паливом", - прокоментував Чумак.
Як повідомлялося, у листопаді АТ «Укргазвидобування», що є частиною Групи "Нафтогаз", запустило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5 920 м, яка дає 110 тис. куб. м газу на добу.
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