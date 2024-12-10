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АНАЛІТИКА

До програми пільгової іпотеки «єОселя» приєднався Радабанк

 

Приватний банк - Радабанк - уклав генеральну угоду та договори про співпрацю з "Українською фінансовою житловою компанією" (Укрфінжитло) та став учасником державної програми пільгової іпотеки "єОселя".

Радабанк вже можна обрати у мобільному застосунку "Дія" для оформлення іпотеки. У межахї "єОселі" Радабанк видає кредити на придбання готового житла.

"Із входом у програму "єОселя" ми продовжуємо курс на співпрацю з державою в межах підтримки бізнесу і населення", - прокоментував голова правління Радабанку Андрій Григель.

Радабанк базується у Дніпрі, де розташовані більшість його відділень. Також філії банку (загалом 28) є у Києві, Харкові, Запоріжжі (по три), по одному відділенню в Одесі, Тернополі, Черкасах, Вінниці, Хмельницькому, Полтаві та Миколаєві. Основні акціонери банку - родина Городницьких. Активи банку - 7,1 млрд грн станом на перше півріччя 2024 року.

Тепер за програмою "єОселя" видають іпотечні кредити 11 банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбак, BISbank та Радабанк.

єОселя працює в Україні з жовтня 2022 року. Програма пропонує кредити на житло з фіксованою ставкою 3% або 7% із першим внеском від 20%, а громадянам до 26 років - від 10%. Вже 14 596 сімей придбали житло через єОселю на понад 23,6 млрд грн.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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