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До програми пільгової іпотеки «єОселя» приєднався Радабанк
11:58 10.12.2024 |
Приватний банк - Радабанк - уклав генеральну угоду та договори про співпрацю з "Українською фінансовою житловою компанією" (Укрфінжитло) та став учасником державної програми пільгової іпотеки "єОселя".
Радабанк вже можна обрати у мобільному застосунку "Дія" для оформлення іпотеки. У межахї "єОселі" Радабанк видає кредити на придбання готового житла.
"Із входом у програму "єОселя" ми продовжуємо курс на співпрацю з державою в межах підтримки бізнесу і населення", - прокоментував голова правління Радабанку Андрій Григель.
Радабанк базується у Дніпрі, де розташовані більшість його відділень. Також філії банку (загалом 28) є у Києві, Харкові, Запоріжжі (по три), по одному відділенню в Одесі, Тернополі, Черкасах, Вінниці, Хмельницькому, Полтаві та Миколаєві. Основні акціонери банку - родина Городницьких. Активи банку - 7,1 млрд грн станом на перше півріччя 2024 року.
Тепер за програмою "єОселя" видають іпотечні кредити 11 банків: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк, Таскомбак, BISbank та Радабанк.
єОселя працює в Україні з жовтня 2022 року. Програма пропонує кредити на житло з фіксованою ставкою 3% або 7% із першим внеском від 20%, а громадянам до 26 років - від 10%. Вже 14 596 сімей придбали житло через єОселю на понад 23,6 млрд грн.
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