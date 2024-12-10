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Нафтогаз попереджає про шахрайську схему з «безкоштовним газом»
23:23 09.12.2024 |
Шахраї розповсюджують інформацію про нібито надання українцям безкоштовного газу.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз у Телеграмі.
Зазначається, що у фейковій інформації йдеться про виплату 5000 грн та надання безкоштовного газу українцям.
"Будьте уважні: ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ. Такі публікації - це спроба отримання персональних даних та коштів громадян", - наголосили у Нафтогазі.
Компанія просить споживачів не переходити за невідомими посиланнями та довіряти офіційним джерелам інформації.
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