Нафтогаз попереджає про шахрайську схему з «безкоштовним газом»

Шахраї розповсюджують інформацію про нібито надання українцям безкоштовного газу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група Нафтогаз у Телеграмі.

Зазначається, що у фейковій інформації йдеться про виплату 5000 грн та надання безкоштовного газу українцям.

"Будьте уважні: ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ. Такі публікації - це спроба отримання персональних даних та коштів громадян", - наголосили у Нафтогазі.

Компанія просить споживачів не переходити за невідомими посиланнями та довіряти офіційним джерелам інформації.