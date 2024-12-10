Укрзалізниця визначилася з підвищенням вантажних тарифів

Наглядова рада АТ "Укрзалізниця" погодила пропозиції змін державних регульованих тарифів на перевезення вантажів. Ці пропозиції були 5 грудня 2024 року затверджені правлінням компанії, повідомила пресслужба УЗ.

Надалі ці пропозиції буде надіслано для розгляду Тарифної ради при Міністерстві розвитку громад та територій України.

У компанії нагадали, що відповідно до урядової постанови від 16 грудня 2009 року №1392 тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України мають індексуватися щороку.

Однак тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались понад два роки, а "попередня індексація не вивела тарифи на економічно обґрунтований рівень".

За даними УЗ, з моменту останнього перегляду тарифів на вантажні перевезення ціни на електроенергію зросли на 166%, дизель - на 110%, запчастини для тепловозів - на 217%, запчастини для електровозів - на 22%, підшипники - на 37%, колеса суцільнокатані - на 20% тощо.

За 2,5 року індекс цін виробників промислової продукції вже становить 176,4%.

Водночас залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів суттєво помірнішою цифрою: лише 37% або близько 13% у річному вимірі, наголосили в УЗ.

"Індексація тарифів на вантажні перевезення є життєво необхідною, щоб українська залізниця могла стало функціонувати та дотримуватись стандартів безпеки. Рівень індексації тарифів було розраховано мінімально достатній для того, щоб фінансувались операційні видатки, проводились критично необхідні ремонти інфраструктури", - зазначив голова наглядової ради АТ "Укрзалізниця" Гепард Хафер.