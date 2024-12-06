Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна та Польща запровадили гарантовану потужність для імпорту газу в Україну

 

ТОВ "Оператор ГТС України" домовився з оператором газотранспортної системи Польщі Gaz-System про запровадження із 1 січня 2025 року гарантованої потужності на точці входу в Україну.

Як передає Укрінформ, по це повідомляє ОГТСУ.

"Оператор ГТС України домовився з оператором газотранспортної системи Республіки Польща Gaz-System про запровадження гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Польщі в Україну в обсязі близько 5,15 млн кубометрів на добу. Оновлена потужність доступна з 1 січня по 30 вересня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Вперше гарантована потужність буде запропонована на аукціоні 16 грудня цього року. Замовники послуг транспортування також зможуть отримати доступ до бронювання такої потужності на квартальних, місячних, добових та внутрішньодобових аукціонах відповідно до календаря ENTSO-G.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4446
  0,1529
 0,37
EUR
 1
 43,8567
  0,0421
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес