Україна та Польща запровадили гарантовану потужність для імпорту газу в Україну

ТОВ "Оператор ГТС України" домовився з оператором газотранспортної системи Польщі Gaz-System про запровадження із 1 січня 2025 року гарантованої потужності на точці входу в Україну.

Як передає Укрінформ, по це повідомляє ОГТСУ.

"Оператор ГТС України домовився з оператором газотранспортної системи Республіки Польща Gaz-System про запровадження гарантованих потужностей для імпорту природного газу з Польщі в Україну в обсязі близько 5,15 млн кубометрів на добу. Оновлена потужність доступна з 1 січня по 30 вересня 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Вперше гарантована потужність буде запропонована на аукціоні 16 грудня цього року. Замовники послуг транспортування також зможуть отримати доступ до бронювання такої потужності на квартальних, місячних, добових та внутрішньодобових аукціонах відповідно до календаря ENTSO-G.