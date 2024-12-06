Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Укрнафта отримала кредит на будівництво 100 МВт нової генерації в різних областях

 

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ПАТ "Укрнафта" уклали кредитну угоду на 80 млн євро. Про це повідомили пресслужби Мінекономіки та ЄБРР.

Документ про кредит на підтримку енергетичної інфраструктури України підписано в Лондоні 6 грудня в присутності міністерки економіки Юлії Свириденко та першого віцепрезидента ЄБРР Юргена Рігтерінка.

Проєкт передбачає встановлення малих генераторів потужністю до 10 МВт кожний у західних і центральних регіонах України, де зараз спостерігається значний дефіцит електричної та теплової енергії.

"Оскільки Укрнафта є найбільшим виробником нафти і газу в країні, а також оператором найбільшої мережі АЗС, компанія може використовувати для енергогенерації власний газ і таким чином зменшити навантаження на енергосистему країни", - зазначили в ЄБРР.

Позика ЄБРР буде співфінансована коштом інвестиційних грантів розміром 9,5 млн євро від Нідерландів та 12,5 млн євро від США, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР.

Кредитна угода між ЄБРР та Укрнафтою стала першою угодою в межах інвестиційного пакета ЄБРР для України на суму понад 1,3 млрд євро.

Кошти пакета призначені для реалізації проєктів відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, посилення енергоефективності.

Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проєктів на підтримку державного та приватного сектору.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4446
  0,1529
 0,37
EUR
 1
 43,8567
  0,0421
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес