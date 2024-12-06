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Укрнафта отримала кредит на будівництво 100 МВт нової генерації в різних областях
22:56 06.12.2024 |
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) і ПАТ "Укрнафта" уклали кредитну угоду на 80 млн євро. Про це повідомили пресслужби Мінекономіки та ЄБРР.
Документ про кредит на підтримку енергетичної інфраструктури України підписано в Лондоні 6 грудня в присутності міністерки економіки Юлії Свириденко та першого віцепрезидента ЄБРР Юргена Рігтерінка.
Проєкт передбачає встановлення малих генераторів потужністю до 10 МВт кожний у західних і центральних регіонах України, де зараз спостерігається значний дефіцит електричної та теплової енергії.
"Оскільки Укрнафта є найбільшим виробником нафти і газу в країні, а також оператором найбільшої мережі АЗС, компанія може використовувати для енергогенерації власний газ і таким чином зменшити навантаження на енергосистему країни", - зазначили в ЄБРР.
Позика ЄБРР буде співфінансована коштом інвестиційних грантів розміром 9,5 млн євро від Нідерландів та 12,5 млн євро від США, що будуть спрямовані через Спеціальний фонд ЄБРР.
Кредитна угода між ЄБРР та Укрнафтою стала першою угодою в межах інвестиційного пакета ЄБРР для України на суму понад 1,3 млрд євро.
Кошти пакета призначені для реалізації проєктів відновлення енергетичної та транспортної інфраструктури, розвитку розподіленої генерації, посилення енергоефективності.
Усього в межах інвестиційного пакета ЄБРР передбачається фінансування восьми проєктів на підтримку державного та приватного сектору.
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