Велика приватизація: «Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони

Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації 100% акцій державного акціонерго товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Під час засідання аукціонної комісії було визначено ключові параметри продажу державного пакета акцій об'єкта великої приватизації, а також із урахуванням законодавчих вимог, була визначена стартова ціна продажу - 262,65 млн грн.

Окрім того, були розроблені умови приватизації державного пакета акцій "Будівельної компанії "Укрбуд", зокрема:

* збереження основних видів діяльності компанії,

* погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом шести місяців,

* виплата простроченої заборгованості (окрім санкційних кредиторів),

* соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом шести місяців,

* дотримання екологічного законодавства та утримання захисних споруд,

* укладення нового колективного договору після завершення діючого,

* перерахування дивідендів до держбюджету за 2024-2025 роки.

"Найближчим часом Фонд направить на затвердження уряду умови приватизації та стартову ціну пакета акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", - додали в ФДМУ.

Державне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" здійснює проектування об'єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проєктні інститути та навчально-курсові комбінати.