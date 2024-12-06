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Велика приватизація: «Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони
13:27 06.12.2024 |
Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації 100% акцій державного акціонерго товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".
Про це йдеться в повідомленні Фонду.
Під час засідання аукціонної комісії було визначено ключові параметри продажу державного пакета акцій об'єкта великої приватизації, а також із урахуванням законодавчих вимог, була визначена стартова ціна продажу - 262,65 млн грн.
Окрім того, були розроблені умови приватизації державного пакета акцій "Будівельної компанії "Укрбуд", зокрема:
* збереження основних видів діяльності компанії,
* погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом шести місяців,
* виплата простроченої заборгованості (окрім санкційних кредиторів),
* соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом шести місяців,
* дотримання екологічного законодавства та утримання захисних споруд,
* укладення нового колективного договору після завершення діючого,
* перерахування дивідендів до держбюджету за 2024-2025 роки.
"Найближчим часом Фонд направить на затвердження уряду умови приватизації та стартову ціну пакета акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", - додали в ФДМУ.
Державне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" здійснює проектування об'єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.
До складу входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проєктні інститути та навчально-курсові комбінати.
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