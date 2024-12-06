Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика приватизація: «Укрбуд» хочуть продати за майже 263 мільйони

 

Аукціонна комісія Фонду державного майна визначила стартову ціну приватизації 100% акцій державного акціонерго товариства "Будівельна компанія "Укрбуд".

Про це йдеться в повідомленні Фонду.

Під час засідання аукціонної комісії було визначено ключові параметри продажу державного пакета акцій об'єкта великої приватизації, а також із урахуванням законодавчих вимог, була визначена стартова ціна продажу - 262,65 млн грн.

Окрім того, були розроблені умови приватизації державного пакета акцій "Будівельної компанії "Укрбуд", зокрема:

* збереження основних видів діяльності компанії,

* погашення боргів із заробітної плати та до бюджету протягом шести місяців,

* виплата простроченої заборгованості (окрім санкційних кредиторів),

* соціальні гарантії працівникам і недопущення звільнень протягом шести місяців,

* дотримання екологічного законодавства та утримання захисних споруд,

* укладення нового колективного договору після завершення діючого,

* перерахування дивідендів до держбюджету за 2024-2025 роки.

"Найближчим часом Фонд направить на затвердження уряду умови приватизації та стартову ціну пакета акцій ДАТ "Будівельна компанія "Укрбуд", - додали в ФДМУ.

Державне акціонерне товариство "Будівельна компанія "Укрбуд" здійснює проектування об'єктів промислового та цивільного призначення, виконує будівельно-монтажні роботи, здійснює підготовку та перепідготовку робітничих кадрів для потреб будівельної галузі.

До складу входить 10 дочірніх підприємств, серед яких проєктні інститути та навчально-курсові комбінати.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5975
  0,0653
 0,16
EUR
 1
 43,8146
  0,1103
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 09:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2563  0,08 0,19 41,8392  0,09 0,20
EUR 43,6146  0,05 0,12 44,3163  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4700  0,16 0,37 41,4800  0,15 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес