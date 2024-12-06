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Переможець багатомільйонного тендеру Укргідроенерго опинився під санкціями США
23:33 05.12.2024 |
Бізнесмен, який потрапив під санкції США за участь у схемах з відмивання грошей для російських спецслужб і обходу санкцій, отримав підряд для захисту енергетичної інфраструктури в Україні. Про це з посиланням на документи з публічних закупівель та дані розслідування пише Financial Times.
Андрейс Браденс, громадянин Латвії, який живе в Лондоні й називає себе міжнародним підприємцем, також співпрацював із компаніями, які допомагали РФ закуповувати санкціоновану електроніку під час її вторгнення в Україну.
Браденс, відомий також як Андрейс Каренокс, 4 грудня потрапив під санкції Міністерства фінансів США за його роль у мережі з відмивання грошей. Ця мережа, за даними Національного агентства боротьби зі злочинністю Великої Британії, "використовувалася для фінансування російських шпигунських операцій", а також для допомоги європейським кокаїновим баронам.
Турецька компанія Altair Lojistik Ve Ticaret, якою володіє Браденс, у березні уклала контракт з Укргідроенерго на $23,4 млн. У межах угоди компанія мала постачати кабелі та інші матеріали для захисту Дніпровської гідроелектростанції поблизу Запоріжжя від російських повітряних атак.
Укргідроенерго підтвердило контракт із компанією Браденса, зазначивши, що на момент його укладення бізнесмен не перебував під санкціями. Після отримання інформації про санкції компанія розпочала додаткові перевірки.
Сама компанія Altair Lojistik Ve Ticaret, за даними FT, не перебуває під санкціями. Браденс є також директором кількох компаній у Великій Британії, зокрема TGR Corporate Concierge, яка потрапила під санкції США.
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