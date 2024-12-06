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Дунайське пароплавство продає морський флот. Виставило на аукціон шість кораблів
22:55 05.12.2024 |
Українське Дунайське пароплавство розпочинає реалізацію свого морського флоту - на аукціон виставлено шість суден одним лотом за 440 млн грн. Про це повідомляє пресслужба УДП.
У пароплавстві називають це рішення "болісним, але єдино правильним". Продаж морського флоту дозволить УДП сконцентруватися виключно на річкових перевезеннях та модернізації річкового флоту.
"Саме в сегменті вантажних річкових перевезень у пароплавства є перспективи розвитку", - йдеться у повідомленні.
З шести суден, виставлених на продаж, лише два ("Вилково" та "Ізмаїл") відремонтовані й мають всі документи для початку роботи. Інші чотири - "Татарбунари", "Віана-ду-Каштелу", "Кілія" та "Рені" - у неробочому стані та багато років перебувають у відстої.
В УДП стверджують, що тримати морський флот економічно невигідно, особливо після зняття блокади з портів Одеси та падіння фрахтових ставок.
"Ми проаналізували та пропрацювали всі можливі варіанти. Розглядали пропозиції щодо передання суден у тайм-чартер. Однак дохід від чартеру не перекриватиме майбутні витрати з обслуговування та ремонту суден. Це цілком збитковий для держави проєкт", - стверджують в УДП.
У держкомпанії додають, що тримати у відстої судна також економічно недоцільно через додаткові витрати.
Рішення продати морський флот пароплавства на відкритих торгах підтримане акціонером.
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