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АНАЛІТИКА

«Приват» погрожує monobank судом за звинувачення в розкритті банківської таємниці

 

Співвласник віртуального monobank Олег Гороховський звинуватив державний ПриватБанк (Київ) у розкритті банківської таємниці клієнтів під час укладення ними договору про відкриття картки за державною програмою "Національний кешбек", держбанк відкидає ці звинувачення і допускає звернення до суду для захисту репутації.

"Якщо ви відкрили картку "Національний кешбек" у "Приваті", то вам не завадить дізнатися, на що ви погодилися... Покажіть це знайомим. Ще не пізно це виправити - інші банки такого не роблять", - написав Гороховський у своєму телеграм-каналі в середу, прикріпивши витяг із договору.

Водночас ПриватБанк заявив, що зазначений договір складено на основі постанови уряду №952, яка регулює ініціативу нацкешбеку і зобов'язує клієнта надати дозвіл на передачу інформації про платіжні операції з обраних поточних рахунків для подальшої компенсації за куплені товари вітчизняних виробників. На думку держбанку, Гороховський спотворив опис умов важливої для держави ініціативи "Національний кешбек".

"Хочемо запевнити, наш Банк діє виключно в рамках визначених нормативно-правовими актами, і дані, що передаються, використовуються винятково для розрахунку та нарахування кешбеку", - незабаром відповіли на звинувачення в Приваті.

Держбанк акцентував, що чинне законодавство вимагає підписання письмового дозволу на розкриття банківської таємниці від кожного користувача перед відкриттям рахунка для виплат за програмою нацкешбеку, і банк, як і всі учасники програми "Національний кешбек", передає винятково інформацію про транзакції витрат або повернень товарів у магазинах, що зареєстровані як продавці українських товарів.

"Банк залишає за собою право звернутися до компетентних органів для захисту своєї ділової репутації", - заявили в держбанку у відповідь на звинувачення mono.

"Приватбанк ... пригрозив мені судом за те, що я прочитав їхній договір", - зі свого боку відреагував Гороховський.

Як повідомлялося, 11 жовтня Мінекономіки завершило бета-тестування програми "Національний кешбек" і вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на потяг, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.

Станом на кінець листопада в межах програми громадяни відкрили вже 4,6 млн карток, а також до неї долучилися 15 банків: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, ПРАВЕКС БАНК, Кліринговий Дім, Радабанк і Райф.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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