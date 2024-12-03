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АНАЛІТИКА

«Ліси України» уклали піврічних договорів на постачання деревини майже на ₴1 мільярд

 

ДП «Ліси України» запровадило піврічні контракти з фіксованою ціною на постачання деревини; їх укладено майже на 1 млрд грн.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.

"У нас поквартальна система торгів, зараз торгуємо деревиною на перший квартал наступного року. Деревообробники наголошують, що квартал - це мало, їм потрібна впевненість у забезпеченні сировиною на більш тривалий період. Ми пішли назустріч. Вперше запровадили піврічні договори з фіксованою ціною. Торги пройшли успішно. Укладено договорів на майже 1 мільярд гривень", - зазначив Болоховець.

За його словами, ціни на деякі види деревини зросли, але меншими темпами, ніж на квартальних торгах. У майбутньому планується укладати й річні контракти. Завдяки змінам у системі закупівель і більшій довірі між бізнесом та лісівниками, підприємство збільшило показник виконання квартальних контрактів на 95% порівняно з минулим роком.

Крім того, ДП "Ліси України" перейшли на реалізацію деревини через відкриті біржові торги.

Болоховець наголосив, що проєкт закону про ринок деревини №4197-д закріпить відкритий доступ до ресурсів та прозору систему торгів, адже багато лісокористувачів досі торгують за прямими договорами, що призводить до втрат для бюджету
 

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