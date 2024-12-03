Цьогоріч «Ліси України» висадили майже 5 тисяч гектарів нових лісів

Під час масштабної лісокультурної кампанії в Україні протягом січня - листопада 2024 року було створено майже 5 тис. га нових лісів.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів директор державного підприємства «Ліси України» Юрій Болоховець.

"За цей рік ми висадимо понад 200 млн сіянців дерев, це більше, ніж торік. Масштабна лісокультурна кампанія продовжується, це безперервний процес, який не можна відкласти на період повоєнного відновлення. Але є дві проблеми. Доступ до багатьох лісових масивів утрачено. Лише в ДП «Ліси України» - 170 тис. га замінованих лісів. Є прикордонна смуга на півночі. Є прифронтові зони. Це звужує наші можливості", - сказав очільник підприємства.

Друга проблема - брак вільних територій для висадки. Як пояснив Болоховець, оскільки більшість ділянок вже залісені, представники підприємства звертаються до місцевої влади з проханням передати вільні землі для лісорозведення.

«Цього року «Ліси України» надали 343 звернення на передачу нам 24,4 тис. га. А отримали позитивних рішень лише на 5,9 тис. га. Ми цього року створили майже 5 тис. га нових лісів там де, їх ніколи не було», - зазначив директор.

Він додав, що державне підприємство готове висаджувати в рази більші ліси, якщо будуть ділянки для висадки, тож усе залежить від рішення громад та місцевої влади.

Крім того, минулого року підприємство розпочало відновлення південних лісів, провівши посадку на площі 3,4 тис. га, що значно більше, ніж за попередні десять років.

Цього року в Миколаївській та Одеській областях створено ще більше лісів, там висаджують стійкі до пожеж і кліматичних змін мішані насадження.

«Щодо планів на наступний рік, то скажу, що кошти у підприємства є, а от де брати площі? Маємо ще приблизно 1,8 тис. га вільних територій під заліснення, які раніше використовувалися як рілля. Постійно звертаємося до місцевих громад - якщо спільно не відновимо ліси, зміни клімату перетворять південні області на випалену сонцем пустелю», - додає Болоховець.