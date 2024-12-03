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АНАЛІТИКА

Друга українська компанія запустила біометан у ГТС

Друга українська компанія запустила біометан у ГТС

 

ТОВ "Городище-Пустоварівська аграрна компанія" (ГОПАК), що входить до агрохолдингу "Галс Агро", другою в Україні почала постачати біометан власного виробництва до української газотранспортної системи і закачувати його до українських підземних сховищ газу. Про це повідомило галузеве видання ExPro.

За даними джерел видання, Галс Агро закачує до підземних сховищ газу близько 2000-3000 кубометрів біометану на добу.

Компанія має завод з виробництва біометану в Чернігівській області, проєктна потужність якого становить 3 млн куб м на рік.

Біометановий завод у Чернігівській області був збудований у 2018 році та спочатку працював на виробництво біогазу, з якого вироблялась електроенергія. У 2021 році підприємство було обладнано модулем із виробництва біометану.

Біометан, який виробляє підприємство, нічим не відрізняється від природного газу й одразу може споживатися домогосподарствами та промисловістю.

Завод Галс Агро першим в Україні під'єднали до газової мережі у квітні 2023 року.

Перший біометан у ГТС України запустила група компаній Vitagro, його обсяг становить близько 6000 кубометрів на добу. Компанія планувала у листопаді розпочати експорт біометану до Європи, проте за інформацією ExPro, експорт біометану поки що не здійснювався.

Зараз компанії завершують угоди з продажу біометану з європейськими покупцями. Очікується, що перший експорт біометану з України може відбутися в січні 2025 року.

Довідка

Галс Агро - український холдинг, що спеціалізується на виробництві зернових, цукру, вирощуванні індички та виробництві м'ясопродуктів. Група також займається виробництвом електроенергії з відновлюваних джерел енергії, має чотири біогазові комплекси у Київській та Чернігівській областях. Загальна проєктна потужність становить 14,7 МВт генерації "зеленої" електроенергії.

З 2021 року компанія розпочала два проєкти з виробництва біометану. У 2023 році на Линовицькому біогазовому комплексі запущено виробництво першого промислового біометану.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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