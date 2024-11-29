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АНАЛІТИКА

Продажі вже на довоєнному рівні: Чечоткін про перші підсумки «чорної п'ятниці» на Rozetka

 

Засновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін поділився першими підсумками "чорної п'ятниці" на платформі.

Попри складні умови війни, покупці продовжують активно здійснювати покупки й продажі вже на рівні 2021 року.

Найбільше зросли продажі у топових категоріях, як-от побутова хімія, віскі, павербанки, мобільні телефони та ноутбуки. Зазначено, що середній чек цього року зріс на 40%, що є значним збільшенням, порівнюючи з минулим роком, коли він зріс на 23%.

Чечоткін зазначив, що попит на українські товари також зріс: на 15% відносно попереднього тижня. Лідерами серед українських продуктів стали шоколадні цукерки та новорічна колекція чаю.

Цікавою є статистика за різними регіонами країни: в центрі та на заході лідирують засоби гігієни, в Херсоні та Сумах найпопулярніші - подарункові набори шоколадних цукерок, а в Харкові - ігристе вино.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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