Фінансові новини
- |
- 29.11.24
- |
- 23:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Продажі вже на довоєнному рівні: Чечоткін про перші підсумки «чорної п'ятниці» на Rozetka
23:11 29.11.2024 |
Засновник маркетплейсу Rozetka Владислав Чечоткін поділився першими підсумками "чорної п'ятниці" на платформі.
Попри складні умови війни, покупці продовжують активно здійснювати покупки й продажі вже на рівні 2021 року.
Найбільше зросли продажі у топових категоріях, як-от побутова хімія, віскі, павербанки, мобільні телефони та ноутбуки. Зазначено, що середній чек цього року зріс на 40%, що є значним збільшенням, порівнюючи з минулим роком, коли він зріс на 23%.
Чечоткін зазначив, що попит на українські товари також зріс: на 15% відносно попереднього тижня. Лідерами серед українських продуктів стали шоколадні цукерки та новорічна колекція чаю.
Цікавою є статистика за різними регіонами країни: в центрі та на заході лідирують засоби гігієни, в Херсоні та Сумах найпопулярніші - подарункові набори шоколадних цукерок, а в Харкові - ігристе вино.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП
ТОП-НОВИНИ
|Хто такий Михайло Драпатий – новий командувач Сухопутних війск ЗСУ
|«Заднім числом» не буде: роз'яснення Кабміну щодо новацій Податкового кодексу
|Повстанці штурмують Алеппо. Що відбувається в Сирії та куди подівся Асад
|«Помилка друкаря»: Закон про підвищення податків все ж набуде чинності 1 грудня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Продажі вже на довоєнному рівні: Чечоткін про перші підсумки «чорної п'ятниці» на Rozetka
|Енергоатом пройшов аудит на відповідність системи управління міжнародним стандартам
|Заарештовані російські вантажні вагони стали найбільш задіяним парком УЗ
|Alterra Group має намір побудувати в Україні мережу з 7 індустріальних парків
|Арешт акцій «Київстару» можуть зняти найближчим часом: у компанію прийдуть американські інвестиції
|Уряд погодив кандидатури незалежних членів наглядової ради «Укренерго»
Бізнес
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD
|Gemini для Android навчився запускати музику в Spotify
|Volkswagen продав скандальний завод у Китаї
|Камера безпеки Apple на основі ШІ зможе ідентифікувати людей за фізичними характеристиками, навіть без обличчя
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти